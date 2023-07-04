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電影「芭比」地圖南海歸中國 越南禁映

編譯尤寶琪／綜合3日電
電影「Barbie芭比」內容因涉及南海主權地圖爭議，遭越南禁映。(Getty Images)
電影「Barbie芭比」內容因涉及南海主權地圖爭議，遭越南禁映。(Getty Images)

越南官方媒體「越南青年報」(Tuoi Tre)3日報導，因不滿即將放映的電影真人版「芭比」(Barbie)中，出現繪有侵犯越南在南海主權的中國「九段線」南海地圖，越南當局宣布禁播該片。

資源豐富的南海，是該地區各個國家的必爭之地；中國用U型「九段線」，擴大其對南海區域的主權聲索，其中就包括被越南視為是其主權範圍，且已經授予石油開發的地區。海牙常設仲裁法院於2016年裁定，根據「聯合國海洋法公約」，中國的「九段線」主張沒有法律依據，北京則拒絕承認上述裁決。

越南電影局局長維建清(Vi Kien Thanh)在聲明中指出：「電影審查委員會在觀看了這部電影後，決定禁止該片在越南放映，因為出現了違反『九段線』的畫面。」另一份官媒「越南前鋒報」(Tien Phong)報導指出，九段線的畫面在電影中出現多次。

澳洲女星瑪格·羅比(Margot Robbie)和雷恩·葛斯林(Ryan Gosling)主演的真人版「芭比」，原定於7月21日在越南與美國同日上映；目前還不清楚哪個場景出現了描繪九段線的地圖，因為此畫面並沒有出現在預告片中。

不過，這並非是越南政府第一次因為九段線而禁演電影；好萊塢的夢工廠( DreamWorks)2019年動畫「壞壞萌雪怪」(Abominable)就遭越南政府以同樣的理由禁演；索尼(Sony)2022年動作片「秘境探險」(Uncharted)也因為出現九段線而沒能在越南上映；串流影音平台Netflix在2021年也因為九段線問題，在越南全面下架澳洲間諜影集「松樹谷」(Pine Gap)。

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