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勞勃狄尼洛外孫陳屍曼哈頓公寓 死因未公布

編譯尤寶琪／綜合報導
好萊塢男星勞勃狄尼洛(右)的19歲孫子李安卓(左)突然離世，母親是狄尼洛的51歲大女兒德瑞娜狄尼洛(中) 證實噩耗。(取自IG)
好萊塢男星勞勃狄尼洛(右)的19歲孫子李安卓(左)突然離世，母親是狄尼洛的51歲大女兒德瑞娜狄尼洛(中) 證實噩耗。(取自IG)

79歲的好萊塢資深男星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)，他的外孫李安卓(Leandro De Niro Rodriguez)2日下午被發現陳屍紐約市曼哈頓公寓，警方目前尚未公布死因；才剛宣布第七度當爸爸的勞勃狄尼洛3日打破沉默，對此悲劇表示深感悲痛。

李安卓生前曾在「一個巨星的誕生 」(A Star Is Born)等三部電影中客串亮相，並與外公勞勃狄尼洛一直有往來。勞勃狄尼洛在3日發表的聲明中表示：「我對我心愛的孫子李安卓之死深感悲痛。我們衷心感謝大家的弔問，我懇請大家給我們隱私，讓我們哀悼失去李安卓之痛。」

李安卓是勞勃狄尼洛51歲養女德瑞娜(Drena)和卡洛斯‧羅德里格斯(Carlos Rodriguez)所生之子，兩人在悲劇發生後，都先後於社群網站上發文哀悼愛子；德瑞娜表示遺憾光靠愛沒能挽救得了他：「我美麗的天使，從我感受到你在我肚子裡的那一刻，我就毫無保留的愛上你。你是我的喜樂、我的心和我生命中最純潔且真實的一切。」

卡洛斯則寫到：「沒有言語能形容他帶給我們的喜悅，也不足以表達我們現在與親友們一起承受的悲痛。」

李安卓是在2日下午因為失聯多天，友人上門查看，才被發現陳屍在他位於曼哈頓的95萬元豪華公寓中；該公寓門房證實，李安卓的確住在這棟公寓中，獨自一人租賃這套公寓，形容李安卓是個很友善的年輕人，來去都會跟他打招呼。

警方目前尚未公布李安卓的死因，根據「每日郵報」(DailyMail)從警方取得的消息，李安卓遺體並沒有外傷，且在附近發現可疑白色粉狀物質。

安卓 曼哈頓 社群網站

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