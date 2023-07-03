「自由母親」抗衡左派「教師工會」代表大會川普等全都出席

圖為抗議「自由母親」的示威者與維安的費城警察吵的不可開交。(美聯社)

共和黨 生力軍「自由母親」(Moms for Liberty)剛在費城召開全國代表大會，五位共和黨總統提名參選人都到場發表演講；自由母親組織的主旨在抗衡勢力龐大的左派「教師工會」，強力批判在學校教育 性少數(L.G.B.T.Q.)、種族批判論及圖書館藏色情書籍，想由基本改革教育。

美聯社3日報導，「自由母親」的目標，勢必與教師工會等左派團體發生衝撞，他們視對方為公立學校碰到的毒素。 自由母親團體創辦兩年來，一直在各校區董事會發表熾熱的抱怨，指責在課堂傳授性別認同、種族批判論，目前更發展更廣的策略，想翻新全國教育基礎設施。

紐約時報2日報導，自由母親印第安納州漢米爾頓郡分會7月在其新聞稿中援用希特勒，而引發全國罵聲，但在此之前，它已經在印州市郊學區為教育而向校方開戰。

日前主持開幕儀式的共同創辦人蒂芬妮‧賈斯提斯表示家長的選票很重要。(美聯社)

自由母親團體以敢對峙、爭吵聞名，目前全無改變跡象，出席全國代表大會的該團體絕非一小群極右派市郊母親而已，它已是全國性的保守派「發電廠」，擁有漢米爾頓分會這樣的分會，且成員動能很強。

五位共和黨總統提名參選人，包括前總統川普、佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)，全都出席自由母親於費城辧的「歡樂戰士全國高峰會」(Joyful Warriors National Summit)致詞演說。

前南卡羅來納州州長、現角逐共和黨提名的海理(Nikki Haley) 推文說，「沒有什麼可以阻擋我們以聲音的力量撼動華府！」

自由母親團體以快速擴散而力量大增，宣稱目前在45州擁有275分會，成員11萬5000人；她們對學校教授性少數、種族批判論及一些圖書館藏書被她們視為色情刊物而激動不已；凡此種種都吸引到共和黨的基本盤。

自由母親團體共同創辦人、前佛州印第安河郡(Indian River County)校區校董蒂芬妮‧賈斯提斯(Tiffany Justice)表示，美國家長的選票很重要。

紐時指出，假如不是新冠疫情，自由母親組織肯定不會在2021年1月由三位佛州母親成立。各類右派家長團體多年來試著勸誘校區董事會，向董事會發表熱烈演講，甚至接管董事會，只是疫情讓家長們的憤怒加劇，一開始是學校關閉，接下來強制戴口罩，最後是家長們看到電腦螢幕上孩子們盯著看的課程表。