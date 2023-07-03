我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

「自由母親」抗衡左派「教師工會」代表大會川普等全都出席

編譯潘勛／綜合2日電
圖為抗議「自由母親」的示威者與維安的費城警察吵的不可開交。(美聯社)
圖為抗議「自由母親」的示威者與維安的費城警察吵的不可開交。(美聯社)

共和黨生力軍「自由母親」(Moms for Liberty)剛在費城召開全國代表大會，五位共和黨總統提名參選人都到場發表演講；自由母親組織的主旨在抗衡勢力龐大的左派「教師工會」，強力批判在學校教育性少數(L.G.B.T.Q.)、種族批判論及圖書館藏色情書籍，想由基本改革教育。

美聯社3日報導，「自由母親」的目標，勢必與教師工會等左派團體發生衝撞，他們視對方為公立學校碰到的毒素。 自由母親團體創辦兩年來，一直在各校區董事會發表熾熱的抱怨，指責在課堂傳授性別認同、種族批判論，目前更發展更廣的策略，想翻新全國教育基礎設施。

紐約時報2日報導，自由母親印第安納州漢米爾頓郡分會7月在其新聞稿中援用希特勒，而引發全國罵聲，但在此之前，它已經在印州市郊學區為教育而向校方開戰。

日前主持開幕儀式的共同創辦人蒂芬妮‧賈斯提斯表示家長的選票很重要。(美聯社)
日前主持開幕儀式的共同創辦人蒂芬妮‧賈斯提斯表示家長的選票很重要。(美聯社)

自由母親團體以敢對峙、爭吵聞名，目前全無改變跡象，出席全國代表大會的該團體絕非一小群極右派市郊母親而已，它已是全國性的保守派「發電廠」，擁有漢米爾頓分會這樣的分會，且成員動能很強。

五位共和黨總統提名參選人，包括前總統川普、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，全都出席自由母親於費城辧的「歡樂戰士全國高峰會」(Joyful Warriors National Summit)致詞演說。

前南卡羅來納州州長、現角逐共和黨提名的海理(Nikki Haley) 推文說，「沒有什麼可以阻擋我們以聲音的力量撼動華府！」

自由母親團體以快速擴散而力量大增，宣稱目前在45州擁有275分會，成員11萬5000人；她們對學校教授性少數、種族批判論及一些圖書館藏書被她們視為色情刊物而激動不已；凡此種種都吸引到共和黨的基本盤。

自由母親團體共同創辦人、前佛州印第安河郡(Indian River County)校區校董蒂芬妮‧賈斯提斯(Tiffany Justice)表示，美國家長的選票很重要。

紐時指出，假如不是新冠疫情，自由母親組織肯定不會在2021年1月由三位佛州母親成立。各類右派家長團體多年來試著勸誘校區董事會，向董事會發表熱烈演講，甚至接管董事會，只是疫情讓家長們的憤怒加劇，一開始是學校關閉，接下來強制戴口罩，最後是家長們看到電腦螢幕上孩子們盯著看的課程表。

共和黨 教育 佛州

上一則

禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？

下一則

閱兵、失蹤、野餐… 歷任美國總統度國慶 各有創意

延伸閱讀

歷任美國總統怎麼過國慶？閱兵、野餐…他還搞失蹤

歷任美國總統怎麼過國慶？閱兵、野餐…他還搞失蹤
美國民主政治前途 撲朔迷離

美國民主政治前途 撲朔迷離
不參加共和黨初選辯論？川普稱「民調領先」：為什麼要給他們時間講話

不參加共和黨初選辯論？川普稱「民調領先」：為什麼要給他們時間講話
川普媒體併購案 3佛州男涉內線交易牟利2200餘萬被捕

川普媒體併購案 3佛州男涉內線交易牟利2200餘萬被捕

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52
華爾街曾是銀行家的天下，但近年銀行業的薪酬已不如律師業。(美聯社)

現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家

2023-06-26 06:05

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下