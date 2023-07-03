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2024不想再看「川拜對決」中間派擬推獨立候選人

編譯俞仲慈／綜合2日電
拜登、川普。（Getty Images）
拜登、川普。（Getty Images）

政治立場屬於中間派的非營利組織No Labels，厭倦2024大選重複拜登川普的競爭，有意提供選民第三個選項，計畫推出獨立候選人。但外界認為中間勢力的崛起，反倒可能讓川普漁翁得利。

全國有色人種協進會(NAACP)前執行董事、No Labels全國聯席會主席查維斯(Ben Chavis)對於2024總統大選極有可能重複2020年劇本，仍是民主黨拜登和共和黨川普對決，深感不滿，公開表示：「國人希望有更多選擇，而不是重蹈2020年總統大選的覆轍。」

跟據華爾街日報等多家媒體民調顯示，多數選民不想在現任總統拜登和前總統川普之間做出選擇，因為對於拜登和川普執政成績皆不滿意。

No Labels表示，去年12月委託進行的調查顯示，59%選民願意支持溫和派獨立候選人，因此信心十足打算推派獨立候選人，並表示8月份會制定相關計畫。

不過根據過往紀錄，獨立候選人獲勝機率渺茫。1992年，德州企業家裴洛(Ross Perot)以獨立候選人參選，獲得約19%選票，未能贏得任何一州選舉人團；2000年綠黨候選人納德(Ralph Nader)吸走民主黨候選人高爾(Al Gore)的選票，最終輸給共和黨候選人小布希。

外界認為，No Labels推派獨立候選人將左右關鍵州選情，造成沒有一位候選人單獨取得270張選舉人團票多數優勢，得由聯邦眾議院州代表團選出獲勝者，有利於川普出線。

包括自由派政治團體Move On也認為，如果No Labels推派75歲西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)獨立參選，將會嚴重削弱拜登總統支持度。

佛羅里達州修船公司老闆，現年80歲的共和黨支持者梅里特(Roy Merritt)傾向支持曼欽，去年透過No Labels捐款1萬1600元，梅里特表示：「曼欽有優良的保守價值觀，能夠承受來自共和黨的壓力。」但坦言自己力挺川普，「我會投給任何能讓拜登自由派人士下台的候選人。」

川普 拜登 共和黨

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