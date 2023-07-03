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華郵：川普曾施壓亞利桑納州長 推翻2020大選結果

編譯潘勛／綜合2日電
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

三名知情人士透露，2020年尾聲，前總統川普曾試著向亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)施壓，要他推翻該州的總統選舉結果；川普說，假如亞州能找到足夠的作弊票，就能扭轉自己敗給拜登總統的微小差距；媒體另報導，前副總統潘斯也去電杜西，但潘斯2日表示，自己只是要杜西找證據，「不涉施壓」。

華盛頓郵報2日報導，川普另多次要求潘斯打電話給杜西，要他找到證據，佐證川普宣稱有大選作弊的說法；兩位知情人士稱，潘斯打幾通電話給杜西，討論選情，但潘斯並沒遵循川普指示而向杜西施壓。

川普千方百計哄勸杜西幫他留在白宮掌權到多大程度，之前未獲披露，只是川普的律師及盟友向亞利桑納州官員施壓，已經眾所周知。

杜西2020年12月表示，他與川普交談過，但拒絕透露內容，接下來兩年多依然如此。

杜西與川普對大選的結果看法雖不一致，但他不想公開與川普開戰。

一位重量級共和黨金主透露，杜西跟他談川普選輸了，自己遭逢的「壓力」；金主的說法由其他知悉川普來電的人所證實。

杜西向那位金主表示，特別檢察官史密斯(Jack Smith)的團隊一直沒找他，調查他與川普及潘斯的通電，讓他很驚訝；司法部在偵辦川普試圖推翻2020年大選結果。

知情人士表示，杜西並沒錄下川普來電。

杜西目前已卸任公職；他透過發言人拒絕回答特定問題，不想談他與川普及川普政府的互動；發言人史卡皮納托(Daniel Scarpinato)表示，這件事並不新鮮，對過去兩年追蹤此事的人也不算新聞了，杜西州長捍衛亞利桑納州2020年選舉結果，選舉由他認證。

Politico政治網站報導，繼華郵報導出爐後，潘斯承認自己有去電，但不僅跟杜西，還跟其他州的州長；當時他們正在走法律流程，審核選舉結果，此中無涉施壓。

潘斯3日在哥倫比亞廣播公司(CBS) 「面對全國」(Face the Nation)節目上表示，自己取得選情更新後，傳了過去，沒多做也沒少做，就只如此。

川普 亞利桑納州 拜登

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