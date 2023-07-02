國慶長周末戶外活動要注意 熱浪、霧霾將襲半數人口

國慶假期期間，由於加拿大野火肆虐，美國北部、中西部與東部地區的1億人仍處於煙霧籠罩的天空下，與糟糕的空氣品質中。圖為6月30日紐約市的嚴重霧霾。(Getty Images)

由於持續的熱浪，以及加拿大 野火導致糟糕的空氣品質，當局呼籲在國慶假期期間，全國半數人口在戶外活動時做好預防措施。

國家氣象局(National Weather Service)公告，國慶長周末假期期間，居住在加州 、南部諸州的深南地區(Deep South)以及密西西比河谷下游(lower Mississippi Valley)約8000萬人，將面臨超高溫 警報(excessive heat warnings)及高溫預警(heat advisories)。

預報顯示加州許多區域及深南、密西西比河谷下游地區的酷熱指數(heat index，結合溫度與濕度計算)將飆破華氏100度，天氣預報員建議大眾不要在戶外從事劇烈運動，尤其是中午時段。

亞利桑納州最大的都會區已發布超高溫警報，鳳凰城及周邊社區的氣溫高達115度。

與此同時，拉斯維加斯的氣溫30日首度出現三位數氣溫，天氣預報警告整個周末都將處於高溫，大部分區域的氣溫介於105度至120度。克拉克郡(Clark County)官員1日對外開放消暑中心。

國家氣象局表示極端高溫與溼氣會大幅增加與熱相關疾病的可能性，如中暑。

紐奧良緊急醫療服務(EMS)中心局長薩爾梅隆(Bill Salmeron)表示，民眾應該喝比平常多一倍的水，並且盡可能戴帽子或穿著寬鬆淺色的衣服遮陽。幾家消暑中心將對外開放。

除了熱浪外，加拿大野火持續肆虐，北部、中西部與東部地區的1億人仍處於煙霧籠罩的天空下及糟糕的空氣品質當中。

氣象局提醒，住在這些地區的個人，以及有呼吸系統問題的年輕人、年長者應該考慮限制劇烈的戶外活動。

IQAir.com網站追蹤全球的空氣品質，該網站資訊顯示，紐約市、華府空氣品質的惡劣程度在全球主要大城市中一度排名第二及第三。

暴風雨29日下午侵襲伊利諾州東部及印第安納州西部，破壞電線與樹木，導致30日部分居民在停電的情況下迎接濕熱且空氣品質糟糕的周末。

根據Poweroutage.us網站資訊，截至30日上午，該區預約28萬住宅與商家停電。