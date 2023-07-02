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今年國慶燒烤 成本比去年便宜3%

編譯徐薏茹／綜合1日電
今年國慶日的戶外燒烤成本將比去年便宜3%，預計10人派對的成本為67.73元。(Getty Images)
今年國慶日的戶外燒烤成本將比去年便宜3%，預計10人派對的成本為67.73元。(Getty Images)

美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation)的年度調查顯示，今年國慶日的戶外烤肉成本將比去年便宜3%，預計10人派對的成本為67.73元，低於去年創新高的69.68元。

調查估價的品項包括漢堡麵包、起司、牛絞肉、豬排、豬肉燉豆(pork and beans)、雞胸肉、檸檬汁、洋芋沙拉、餅乾、冰淇淋、洋芋片。

不過今年67.73元的預估成本仍比前兩年多14%，同時也是該調查自2013年開始以來的第二高紀錄。

美國農場局聯合會首席經濟師克萊恩(Roger Cryan)指出，食材成本輕微下降並無法抵消過去幾年的急遽增長，家庭仍然因為高通膨與其他讓物價居高不下的因素感受到壓力。

儘管本月通膨率下降至4%，是2021年3月以來的最低點，但連續多年的高通膨已經造成極大的影響。

克萊恩補充說：「不要因為物價較高就認為農場主是贏家，農場主必須支付燃料、肥料等其他費用，這些費用也都上漲了。」

儘管燒烤食材比去年便宜，但仍有不少食材的價格上漲，如漢堡麵包比去年貴4%，一包漢堡麵包的平均價格為2.26元。

此外，近期由於牛供應短缺，牛肉成本一直居高不下，部分受到乾旱影響，導致飼養牛隻的成本高昂。

農場局聯合會的調查顯示，2.5磅的手工洋芋沙拉漲價5%，平均價格為3.44元；0.5加侖的冰淇淋和2品脫的草莓均上漲3%，平均價格分別是5.29元和4.56元。

幸好仍有許多食材的價格降低，最明顯的是檸檬汁，2.5夸脫的檸檬汁為3.73元，大減16%；13盎司巧克力餅乾的價格下降10%，平均成本為3.9元；16盎司洋芋片便宜4%，平均價格為4.53元；32盎司豬肉燉豆便宜3%，平均價格2.44元。

漢堡用起司每磅的成本保持不變，為3.53元。

今年戶外燒烤成本下降可能是一個有希望趨勢的開端，有望看到通膨最終獲得控制。

高通

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