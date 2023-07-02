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緬因小鎮想建「世界最高旗桿」促團結 不料反讓居民分裂

編譯潘勛／綜合1日電
美國本土每天最早迎接日出的緬因州哥倫布泉鎮有人欲集資10億元，打造世界上最高旗桿，懸掛比美式足球場還大的國旗，但485位村民意見不一，爭論不休。圖為構想中在該鎮自由公園懸掛的國旗。(美聯社)
美國本土每天最早迎接日出的緬因州哥倫布泉鎮有人欲集資10億元，打造世界上最高旗桿，懸掛比美式足球場還大的國旗，但485位村民意見不一，爭論不休。圖為構想中在該鎮自由公園懸掛的國旗。(美聯社)

緬因州哥倫布泉(Columbia Falls)是美國本土每天最早迎接日出之處，村內有心人欲集資10億元，打造世界上最高旗桿，比紐約帝國大廈還高，掛著比美式足球場還大的國旗，想團結政治色彩各異的人民，不料問題叢生，造成居民485位的小村分裂。

美聯社報導，「自由旗桿公園」(Flagpole of Freedom Park)構想創辦人伍徹斯特(Morrill Worcester)表示，打造世上最高國旗桿的構想，是希望國人能團結起來，提醒幾百年來保家衛國的犧牲奉獻，團結目前分裂的美國。

但目前努力下來，蓋旗桿專案效果事與願違；哥倫布泉居民激辯不已，讓社區及文化走火點暴露無遺。

辯論的問題有：本鎮安寧靜謐，需要最大旗桿吸引來的遊客嗎？那麼龐大的旗桿，豈不破壞風景？開發與環保該如何平衡？傳統產業該如何與服務業和平共存？最糾心的問題可能是：這個年頭各州、各社區都政治化了，哥倫布泉小鎮如何展現自己對國家的熱愛？

單就旗桿而論，構想勇氣十足；想蓋的旗桿高1461呎，還建設電梯，能搭載訪客登上眺望台而清楚看到加拿大。一位鎮民苦惱地說，就好比把法國艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)搬來緬因州曠野。

只是不盡然。在伍徹斯特的眼中，哥倫布泉這個村莊就像活生生的歷史博物館，透過世代居此之人的眼光，訴說美國歷史。他打算蓋起可容4000座位的大廳、餐廳及諸多紀念牆，牆上有每一位回溯到獨立革命而陣亡將士的名字，應該有約2400萬個姓名；不啻愛國主題公園，再搭配小獨木舟，載著訪客四處逛。

許多村民想到建設規模就嚇到了。要把許多林木放倒來鋪停車場，蓋起可容納數百甚或數千建築工人的宿舍，可能把這個綠洲改頭換貌成遼闊的紀念品店、速食餐廳及購物商城。

居民瑪麗‧艾默森(Marie Emerson)表示，這兒是東岸最後一片曠野；正因陡峭的海岸及原始野地，才讓世界的這一隅很特別，大型開發計畫恐怕摧毀林地及野藍莓生長達1萬年的土地，開發本地才是殺掉生金蛋的金鵝。

但本地不光美景，很多村民生活艱難，伐木及藍莓採摘、捕龍蝦不足以提供常年就業；失業率及貧窮幾乎全州最高；開發建設及維持原始風貌，在本地會持續爭論下去。

緬因州 足球 就業

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