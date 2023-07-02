歡慶國慶之際…政治分裂加劇 自豪身為美國人占比下滑
美國民眾在歡慶247周年國慶之際，民調顯示，民眾因不同的黨派立場或意識形態等因素，政治分歧正不斷加劇；而對身為美國人感到自豪的比率，也呈現下滑。
美國將在三年後、即2026年7月4日，慶祝建國250周年，而且相關籌備活動已從今年國慶日展開；但美國在邁向這一歷史性里程碑之際，孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調顯示，大多數美國人認為種族和族裔歧視為重大問題，也是國家政治分裂背後的一個重要原因。
民調發現，61％國人認為種族和族裔歧視是一個大問題，52％表示種族關係問題是當前政治分歧背後的主因。
在受訪的白人中，這些數字因政黨認同而有很大差異。儘管72%白人民主黨人認為種族是造成分歧的一個主要問題，但僅51%白人共和黨人有相同看法。
另外，蓋洛普民調(Gallup Poll)則發現，身為美國人感到「極度自豪」的占比不滿四成，比2002至2004年的65-70%下滑近三成，比2018年以後的平均42%也低，美國成年人的國家認同感似乎逐年下滑。
39%成年人對身為美國人感到「極度自豪」，28%「很自豪」，加起來67%，超過三分之二。22%「尚感自豪」，7%「稍微覺得」自豪，4%根本不覺得作為美國人有何值得自豪。去年，極度和很自豪的總占比是65%。
蓋洛普民調2001年開始問此問題。那一年，對當美國人感到極度自豪的占比是55%；九一一事件後，也就是2002至2004年，達到65-70%高峰；2005年以後持續下滑，不過直到2017年仍過半；2018年後跌破半，去年剩下38%，今年略增為39%。
2004年前，極度和很自豪的美國成年人一直維持在九成左右，2005年以後，降到80%幾，2017年跌為75%，2020年起跌破70%。
黨派認同關係很大。共和黨比民主黨和獨立選民更覺得，身為美國人是極度值得自豪的事。
6月1至22日最新調查的結果延續這一傳統，60%共和黨人和29%民主黨人對當美國人感到極度自豪，同感的獨立選民占比33%，比過去少了一趴，也是歷史新低。
年紀也是影響國家自豪感的因素。極感自豪的55歲以上美國人占50%，35-54歲的占比40%，18-34歲的只有18%。2020-23的資料顯示，各黨派的年輕人，感到極度自豪的比率，都比年長者低很多。
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