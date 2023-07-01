基督徒稱違背宗教信仰 拒接同婚設計案 最高院6：3支持

聯邦最高法院30日以六票比三票裁定，科羅拉多州平面設計師史密斯可以拒絕接案為同性伴侶服務。(Getty Images)

聯邦最高法院保守派大法官 30日再次取得勝利，以六票比三票判決科羅拉多州的一名平面設計師史密斯(Lorie Smith)可以拒絕為同性伴侶接案，因為這樣做違背她的宗教信仰；自由派大法官批評此判決是在開倒車、使同性戀處於次等地位，拜登 總統則表示「令人失望」。

美聯社報導，雖然科州法律禁止基於性傾向、種族、性別和其他特徵的歧視 ，大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)撰寫的主要意見書(majority opinion)中寫道，史密斯基於她的基督教信仰，可以拒絕為同性伴侶的婚禮設計網站，而強迫她接案將侵犯她在第一修正案享有的言論自由權。

戈薩奇表示，第一修正案讓美國得以成為一個豐富而複雜的國家，所有人都有思考和發言的自由，而不是按照政府要求。「法院長期以來一直認為獨立思考並自由表達這些想法是我們最珍惜的自由之一，也是讓國家保持強大的原因之一。」

拒絕為同性伴侶服務的科羅拉多州平面設計師史密斯。(路透)

薩多馬友(Sonia Sotomayor)為首的自由派大法官則在異議中抨擊此判決，稱這將允許一系列商業歧視。她認為這個判決的邏輯「不會僅限於基於性取向或性別認同的歧視」，若網站設計師可以拒絕為跨種族夫婦創建婚禮網站，那麼文具商也可以拒絕出售賀卡給殘疾夫婦，大型零售商店可以只提供傳統家庭照相服務。

薩多馬友寫道，LGBT權利運動已取得歷史性的進步，也為法院發揮的作用感到自豪。「然而今天，我們正在開倒車。今天對於美國憲法和LGBT族群是悲傷的一天……此判決直接性、象徵性的影響就是使同性戀處於次等地位」。

拜登：憂LGBTQI受更多歧視

拜登聲明表示，在美國，任何人都不該只因為身分或性向而受歧視。「這項令人失望的判決破壞此基本事實；更痛苦的是，此判決發生在驕傲月期間，現在全國上千萬美國人正慶祝LGBTQI+社區的貢獻、韌性和力量。雖然此判決僅涉及會表達想法的設計業，但我深深擔心LGBTQI+族群可能會因此招致更多歧視。」