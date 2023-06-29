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24小時內口誤2次…拜登錯將烏克蘭稱「伊拉克」

記者顏伶如／綜合報導

80歲的拜登總統在24小時之內兩度口誤，錯將「烏克蘭」說成「伊拉克」。

拜登28日在白宮被媒體問到俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)權力是否被迅速落幕的兵變削弱，他回答時說道：「很難講，不過他顯然正在輸掉在伊拉克的戰爭，國內戰爭也失敗，在國際社會遭到輕蔑。」

拜登接著說：「不只是北約，不只是歐盟，而是日本。」

脫稿演出的即席發言中，拜登經常出現講錯話的尷尬，包括回答記者提問時。之前拜登也發生過用詞錯誤，說出口後趕快更正的插曲。

27日晚間在馬里蘭州一場競選活動裡，拜登同樣把「烏克蘭」說成「伊拉克」。他說：「如果有人講我們可以在伊拉克戰爭之初把整個歐洲整合起來，讓北約團結一致，他們一定跟你說不可能。普亭就是看準了北約會分裂。」

拜登在27日晚間發言時，一度把上周剛到華府訪問的印度總理莫迪(Narendra Modi)說成「來自中國」。拜登說：「大家可能有看到我的新摯友，來自一個小國家的總理，如今是世界最大的國家，中國，抱歉，我是說印度。」

富比世雜誌(Forbes)報導，拜登的「伊拉克戰爭」口誤讓共和黨陣營再度抓到把柄，批評拜登的高齡問題令人憂心。

最近幾個月裡，拜登曾把「黑衫軍」(All Blacks)紐西蘭國家橄欖球隊說成英國軍事組織「黑棕部隊」(Black and Tans)，還說會舉行一場盛大記者會，白宮幕僚後來連忙更正。另外，拜登發言時說有四名孫女，但事實上孫女人數為五人。

富比世雜誌報導，如果拜登獲得連任，執政八年結束時將高齡86歲，成為美國史上最年長的現任總統，共和黨籍國會議員及深夜脫口秀主持人經常拿拜登年紀開玩笑，正在角逐共和黨2024年總統初選的前南卡州長海理( Nikki Haley)，4月曾說懷疑拜登能否把第二任做完，選民投票給拜登即是投給讓副總統賀錦麗繼任總統。

國家廣播公司新聞部(NBC News)今年4月民調顯示，約70%美國民眾不支持拜登競選連任。

拜登 共和黨 北約

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