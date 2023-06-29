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CPAP呼吸器救「睡眠品質」減中風、心臟病風險

編譯潘勛／綜合28日電
睡眠呼吸中止症並不罕見，通常會使持續正壓呼吸器套在臉上睡覺，維持呼吸順暢。（Getty Images）
睡眠呼吸中止症並不罕見，通常會使持續正壓呼吸器套在臉上睡覺，維持呼吸順暢。（Getty Images）

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)28日表示，總統自述2008年起就有睡眠呼吸中止(apnea)症狀，27日夜間開始使用持續正壓呼吸器(CPAP)；根據「耶魯醫學」(Yale Medicine)，持續正壓呼吸器是治療睡眠呼吸中止症的「金科玉律」，可以減少許多健康問題。

富比士(Forbes)報導，睡眠呼吸中止症很常見；國家衛生院(NIH)表示，有此症候的人入睡時，呼吸會多次停止、重啟，導致缺氧。

官員富向比士透露，拜登近幾周開始使用持續正壓呼吸器，希望讓睡眠功效達到最好。

耶魯醫學指出，很多人雖不喜歡聲音很響亮的持續正壓呼吸器，但機器卻是治療睡眠呼吸中止症的最好方式，可以讓人睡眠時呼吸道保持暢通，吸收足夠的氧氣；使用持續正壓呼吸器據說可以減少心臟病、中風等多重健康風險。

美國醫學會(American Medical Association)2022年估計，大約3000萬國人有睡眠呼吸中止症，但確診的只有600萬人。持續正壓呼吸器不是治療睡眠呼吸中止症的唯一管道，但若不治療，會導致睡眠品質不良，「精神不易集中、影響下決策、回憶或控制自己行為」。

醫學 耶魯 拜登

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