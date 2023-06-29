「拜登經濟學」預熱大選 民眾不埋單 七成認為經濟很糟

白宮近來經常推銷「拜登經濟學」的成就，民眾似乎並不埋單，僅有34%的選民認可拜登處理經濟的成績。(Getty Images)

拜登 總統在經濟議題上下猛藥來拚明年總統連任選戰，他28日在芝加哥 對選民端出「拜登經濟學」(Bidenomics)，希望為選戰提供動能；但美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)當天公布的聯合民調 顯示，約僅三分之一選民肯定拜登處理經濟事務的方式，更有七成選民認為美國經濟狀況很糟糕。

這份以成人為對象的調查顯示，34%受訪者對拜登總統處理經濟的方式表示肯定，與5月份調查結果幾乎一致。

民主黨受訪者中，60%肯定「拜登經濟學」、72%認同拜登總統的整體表現。70%受訪者認為美國經濟狀況不佳，比率略低於上個月的75%。

整體而言，41%美國成人受訪者肯定拜登總統；針對拜登處理國外事務、健保議題的成績，受訪者表示肯定的比例各是40%、44%。

美國廣播公司新聞網(ABC News)與「華盛頓郵報」5月進行的民調結果顯示，在誰比較善於處理經濟問題方面，官司纏身的共和黨籍前總統、也可能是拜登2024年大選競爭對手的川普領先了拜登18個百分點。

拜登28日造訪芝加哥時討論「拜登經濟學」，「拜登經濟學」已成了他連任選戰談論經濟政策的固定用語。

拜登經常表示他已厭倦前總統雷根(Ronald Wilson Reagan)任內「雷根經濟學」(Reaganomics)的主要依據「下滲經濟學」(trickle-down economics)；其理念是，主張政府對富人及企業提供種種優惠以便改善整體經濟，自然而然讓貧困階層受益，反對藉由課稅縮短貧富差距、削減對貧窮階層的社會救助。

雖然白宮力推「拜登經濟學」，拜登本人28日面對大眾時卻刻意與該名詞保持距離。

拜登明確解釋說，他在「華爾街日報」(The Wall Street Journal)撰寫專欄文章第一次輕輕提到「拜登經濟學」，但他也聲稱媒體為該名稱打上烙印；他說「我喜歡。無所謂。」

美聯社與NORC公共事務研究中心6 月22日至 26日針對全美1220位美國成人進行調查。