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拜登曾脫稿喊「天佑女王」聽眾困惑 白宮記者也猜不透

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統本月稍早在康州哈特福大學發表槍枝安全演說，卻以「天佑女王」作結，讓群眾一頭霧水。他在現場也和學生們合影。（美聯社）
拜登總統本月稍早在康州哈特福大學發表槍枝安全演說，卻以「天佑女王」作結，讓群眾一頭霧水。他在現場也和學生們合影。（美聯社）

拜登總統本月16日在康乃狄克州出席「國家安全社區峰會」發表演講，演說最後卻以「天佑女王」(God Save The Queen)結尾，讓聽眾聽得一頭霧水，不知是口誤還是有其他因素。

拜登當天下午在哈特福大學(University of Hartford)活動會場，與倡議槍枝安全議題的社運人士和槍械暴力受害者會談約30分鐘。拜登表示，他絕不會對槍枝暴力投降。

拜登在演說最後表示，「天佑女王好嗎，兄弟。」這番話讓聽眾聽得茫茫然，專跑白宮的記者也猜不透拜登想表達什麼。 

推特(Twitter)等社群媒體迅速出現「天佑女王」的熱門主題標籤，有討論也有批評；許多人懷疑拜登是否指英國在位最久的女王伊麗莎白二世，去年9月8日駕崩，拜登曾出席她的國喪。 

達拉斯晨間新聞(Dallas Morning News)當天負責採訪該活動的白宮記者吉爾曼(Todd Gillman)說，現場同業沒有一個人明白拜登這句話的用意。

吉爾曼寫道，「他(拜登)可能想表達什麼，我也不知道，其他記者也沒有頭緒。」

演說尾聲，拜登表示他通常會多留一會兒，但因為暴風雨將至，他不得不提早離開。他說：「那是事實，不說謊。」

拜登 白宮 康乃狄克州

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