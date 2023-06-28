葉倫計畫7月訪中 與對口官員首度進行經濟高層對話

財政部長葉倫計畫7月訪問中國，圖為葉倫上周在巴黎出席全球新財政協定峰會。(歐新社)

彭博報導，財政部長葉倫 (Janet Yellen)計畫7月初訪問北京，與中國對口官員首度進行經濟高層對話，而白宮 最快將在7月底宣布限制美國投資 中國高科技領域的限制令；共和黨議員則呼籲，別再續簽8月27日到期的「美中科技協議」(US-China Science and Technology Agreement)，指中方藉此壯大軍事實力。

彭博引述消息人士說法報導，葉倫4月時表示期待訪中，但被推延至「適當時機」方能成行；她當時在約翰霍普金斯大學演講時說，美方奉行捍衛及保障國安的政策，無意阻止中國發展。

中國國家主席習近平的長期親信何立峰3月接替劉鶴，成為中國國務院副總理，負責國家經濟決策。「美國之聲」分析，葉倫訪中的目的之一即為結識與了解何立峰，並與他及中國財政部長劉昆對話。

另據熟悉內部磋商者表示，拜登政府一項可能切斷美國在中國部分投資的行政命令已討論近兩年，將限制美國企業投資中國關鍵經濟領域，包括半導體、人工智慧和量子運算等；白宮在5月舉行的七大工業國集團(G7)峰會向主要盟友說明，所有與會國廣泛認同此想法。

熟悉內部磋商者說，白宮團隊最近加快腳步，盼於7月底準備妥當。但也有知情人士透露，行政命令的最後細節仍在商議中，白宮可能8月才會公布。匿名美國官員表示，葉倫訪中行尚未確認，上述行政命令未底定，也無確切時間表。

此外，共和黨議員27日呼籲，國務院不應續簽1979年美中建交時簽署的「美中科技協議」，認為北京政府試圖利用此協議強化解放軍實力。

「美中科技協議」每5年續簽，旨在促進中美從大氣、農業科學，到物理及化學基礎研究等領域的合作。此協議8月27日到期，但中國持續壯大軍力，竊取美國科研成果和商業機密，令美方憂心忡忡。

聯邦眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)及其他九名共和黨眾議員，連署致函國務卿布林肯(Antony Blinken)，呼籲廢除美中科技協議。

議員寫道，「中華人民共和國利用學術研究人員、產業間諜活動、強迫技術轉移及其他手段，在關鍵科技取得優勢，從而促使人民解放軍現代化」，「美國必須停止助長自己的毀滅，讓科技協議到期失效是很好的第一步」。