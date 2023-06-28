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有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

金援瓦格納赴烏克蘭作戰 美制裁非洲4家黃金、鑽石公司

記者張聲肇／綜合報導
瓦格納集團兵變後，首腦普里格津被迫流亡白俄羅斯，但該集團在非洲的支持度仍然不減，圖為瓦格納傭兵在非洲北部馬利登上直升機。(美聯社)
瓦格納集團兵變後，首腦普里格津被迫流亡白俄羅斯，但該集團在非洲的支持度仍然不減，圖為瓦格納傭兵在非洲北部馬利登上直升機。(美聯社)

美國27日宣布制裁四家在非洲開採黃金和鑽石的公司，指控它們提供資金給瓦格納傭兵集團到烏克蘭作戰，圖藉此切斷瓦格納集團的金脈。

這四家公司分別在中非共和國、馬利、阿拉伯聯合大公國和俄國運作，但都和瓦格納集團首腦普里格津有關。

財政部早想制裁瓦格納集團所掌控的非洲礦業，但因為普里格津叛亂，和普亭關係決裂，美國決定暫時觀望，叛亂事件落幕後，才宣布制裁這四個事業體，阻斷其金融交易，禁止美國人和它們來往。

華爾街日報報導，其中在中非共和國的公司麥達斯資源公司(Midas Resources)和鑽石村公司( Diamville)兩家公司，屬於瓦格納集團本身的事業。

報導指出，瓦格納集團在中非共和國已坐大到擔任總統保護人的地步，該國政府則開放瓦格納開採天然資源，作為交換條件。

為此，中非共和國政府硬將加拿大公司手上的恩達西馬(N'dassima)金礦場拿回來，交給瓦格納集團的麥達斯資源公司。麥達斯得手之後，很快就把礦場變成中非共和國史上第一家黃金產業公司。

財政部主管制裁的外國資產管控處說，麥達斯正在擴張金礦採冶事業，將大筆收益挹注到瓦格納集團的軍事單位。

鑽石村公司未遭受美國政府制裁之前，因非法從事黃金與鑽石交易，已被歐盟盯上。

美國制裁的另兩家事業體是在馬利、阿聯和俄國銷售黃金的DM公司和杜拜的工業資源總貿易(Industrial Resources General Trading)公司。

財政部次長納爾遜( Brian E. Nelson)說，瓦格納集團靠開採非洲國家的天然資源，挹注在烏克蘭殘酷虐殺的戰爭費用。

瓦格納集團兵變後，首腦普里格津被迫流亡白俄羅斯，但該集團在非洲的支持度仍然不減，...
瓦格納集團兵變後，首腦普里格津被迫流亡白俄羅斯，但該集團在非洲的支持度仍然不減，圖為瓦格納支持者在布吉納法索街上扛著俄羅斯國旗。(美聯社)

瓦格納 財政部 烏克蘭

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