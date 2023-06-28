魯卡申科證實普里格津抵白俄 曾籲普亭不要粉碎叛軍

白俄羅斯總統魯卡申科證實，瓦格納傭兵首腦普里格津已抵達白俄。圖為魯卡申科在明斯克主持將領授銜典禮。(歐新社)

白俄羅斯 總統魯卡申科(Alexander Lukashenko)27日證實，俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)已飛抵白俄。瓦格納傭兵周末發動兵變後打退堂鼓，依據魯卡申科斡旋達成的協議，普里格津會流亡白俄。

魯卡申柯表示，他在長達數小時情緒激動、充滿髒話的電話交談中，說服俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津結束兵變，他也敦促盟友俄國總統普亭 不要殺害普里格津。他並表示，已撥一座廢棄軍營給瓦格納集團使用。

白俄羅斯國營媒體引述魯卡申科說：「普里格津已經搭機飛來。他今天就會到白俄羅斯。」

稍早已有報導傳出，一架跟普里格津有關的商務機當天從俄國飛往白俄羅斯。全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24顯示，這架巴西航空工業萊格賽600(Embraer Legacy 600)商務噴射機於格林威治時間2時32分(美東時間26日晚上10時32分)出現在俄國羅斯托夫州(Rostov)，4時20分左右在白俄首都明斯克(Minsk)附近開始下降。

這架飛機識別碼符合美國認為跟Autolex Transport公司有關的一架噴射機。美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)認定該公司跟普里格津相關。

魯卡申科並向白俄羅斯官員敘述他在24日俄羅斯兵變戲劇性逆轉中所扮演的角色，極力稱許普里格津是個「英雄人物」，因手下人馬在烏克蘭大批陣亡而發瘋，並表示普里格津從烏克蘭抵達俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)時「處於半瘋狂狀態」。

魯卡申科表示，他在電話中費了幾個小時試圖勸阻瓦格納北上莫斯科，普里格津聲稱他對俄國軍方領導階層的腐敗與無能感到憤怒，並希望為據稱遭到軍方攻擊的手下報仇。

魯卡申科說，他們在電話中使用的髒話是平常的「10倍」。

普里格津表示：「我們要正義！他們要扼殺我們！我們要到莫斯科！」

「我說：『你們在半路上就會像小蟲子般被揉碎。』」

魯卡申科也表示，當天稍早，普亭尋求他協助，抱怨普里格津不接電話。魯卡申科說，他建議普亭不要「急著」粉碎叛軍。

普里格津26日表示，他從未計畫推翻普亭的政府，但希望將國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)和參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)革職。

魯卡申科說，他告訴普里格津「沒人會把蕭依古或格拉西莫夫交給你」，最後說服他，普亭政府將會捍衛莫斯科，繼續兵變將使俄羅斯陷入混亂與憂傷的深淵。