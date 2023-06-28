敏感時刻… 普亭總統專機抵美 載俄外交官回莫斯科

一架俄國總統專機(紅圈處)27日飛抵華府杜勒斯機場，國務院證實是俄方派出接回外交及情報人員的專機。(擷自flightradar 24網站)

一架隸屬「俄羅斯 總統機隊」的伊留申-96(Ilyushin Il-96)寬體飛機27日下午飛抵華府 杜勒斯機場，美國國務院 證實，專機是將俄羅斯駐美外交官載回莫斯科，並將繼任者帶來美國；前美國情報官員推測，俄外交官返回莫斯科後，將深入回報華府對瓦格納傭兵集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)叛變未遂的看法。

美：特殊運輸 美俄保持嚴格互惠

國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，「美國政府允許俄羅斯政府派遣一架包機來美，將已結束任務的俄方外交官送回俄羅斯。在特殊運輸任務方面，美俄仍保持嚴格互惠。美方提供俄方此類禮遇，以此交換俄羅斯保持美國駐莫斯科大使館外交官和貨物的開放運輸。」

繞路避開歐盟領空 多花1小時40分

這架伊留申-96航班編號為RSD898，於27日上午9時27分從莫斯科伏努科沃國際機場(Vnukovo International Airport)起飛。該航班選擇了一條避開歐盟領空的11小時40分鐘航線，繞過芬蘭、瑞典和挪威北部邊緣，而非一般10小時航程；這架註冊號RA-96018飛機，27日下午2點08分抵達華府杜勒斯國際機場。

過去48小時 美俄外交 已開出縫隙

前美國情報官員相信，準備搭乘這架專機返俄的俄國外交官和情報人員，將先在華府適當安排與美國國務院舉行「高層外交會議」。情報官員表示，瓦格納兵變未遂事件迫使俄羅斯就烏克蘭戰爭與西方國家進行對話和談判；「過去48小時發生的事，已在外交上開出縫隙，讓這架飛機得以飛來美國。」

英國媒體inews報導，現任英國情報官員認為，此專機很可能將俄羅斯代表帶到美國進行外交談判；「美國和英國需要強調西方沒有參與此事件；我們不想讓人以為這一切都是美國/北約煽動的陰謀；明確適當的公開聲明，可降低風險。」美國和英國均在第一時間重申他們未涉及叛變。

俄方淡化專機飛美：只是定期輪替

俄羅斯外交部發言人札哈洛娃(Maria Zakharova)試圖淡化這次專機飛美事件，稱它只是定期輪替。