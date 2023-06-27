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長毛的痣有望成「禿頭救星」 爾灣加大發現關鍵線索

編譯尤寶琪／綜合26日電

根據爾灣加州大學(University of California Irvine)發表在「自然」(Nature)期刊的最新研究，長毛髮的痣有望為禿髮提供治療，但目前研究還只針對老鼠，尚未進行人體實驗。

爾灣加大科學家耗時近十年研究，瞭解為何生長在痣上的毛髮，通常都會比其它地方的毛髮還要長，並發現這些痣當中，含有能促進毛髮生長的分子；該研究作者之一、發育細胞生物學(developmental and cell biology)教授普利庫斯(Maksim Plikus)指出：「大自然在這些長毛的痣中提供了線索。」

一般人通常每天會脫落約50至100根頭髮，然後毛囊中的幹細胞會接著生出新頭髮；但對於有禿頭困擾的人來說，這些幹細胞處於休眠狀態，因此無法生長新頭髮。

普利庫斯和他的研究團隊在老鼠實驗中證明，一種在長毛痣中尤為明顯的骨橋蛋白(osteopontin)分子，可以激活原本處於休眠狀態的毛囊幹細胞。

研究人員通過將人類皮膚樣本，移植到老鼠身上，然後給老鼠每隔一天注射一次骨橋蛋白分子，總共注射三次；研究人員幾天之後發現骨橋蛋白分子注射幫助老鼠長出了約一公分長的新毛髮。為了證明骨橋蛋白是助長毛髮生長的主因，研究人員同時在不同部位，注射了中性蛋白，但注射中性蛋白的部位並沒有長出新毛髮。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)皮膚病學暨細胞生物學教授Mayumi Ito說：「他們在老鼠身上發現的機制，似乎可適用於瞭解人類毛囊生長上；這是該研究中很重要的一點。」

普利庫斯希望，他的研究最終能成為一種簡單在門診就能替病人進行的毛髮生長治療；他說，這種分子將以凝膠形式來給藥或是以所謂的微針療法(microneedling)進行注射治療；普利庫斯表示，理論上，民眾應該就可以看到自己的毛髮重新生長出來。

爾灣加大 加州大學 紐約大學

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