我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

諾獎得主「鋰電池先驅」古德諾 100歲逝世長眠德州

記者張聲肇／綜合報導
2019年因鋰電池研發有功，在97歲時成為諾貝爾獎最高齡得主的古德諾25日在德州過世。圖為2019年12月在瑞典獲獎後神情。(美聯社)
2019年因鋰電池研發有功，在97歲時成為諾貝爾獎最高齡得主的古德諾25日在德州過世。圖為2019年12月在瑞典獲獎後神情。(美聯社)

2019年因鋰電池研發有功，在97歲時成為諾貝爾獎最高齡得主，一個月後就要過101歲生日的古德諾(John Goodenough)25日在德州過世。

古德諾1922年7月25日出生於德國簡納(Jena)，雙親為美國人；在耶魯大學取得數學學士學位後，續往芝加哥大學深造，獲得物理學碩士和博士學位。

他曾在麻省理工學院擔任研究員和研究團隊領導人，也曾赴英國，擔任劍橋大學非有機化學實驗室主任。1986年起，任德州大學電機工程系教授，得諾貝爾獎後，直到2021年，仍在校研究，希望為電池科技再創新猷。

他在奧斯丁德州大學任教長達37年，校長哈佐爾(Jay Hartzell)說，他在數十年研究生涯中，一直都是「科學研究最前緣」的領導人。

2019年，他和英國的魏廷翰( Stanley Whittingham)、日本人吉野彰因對鋰電池研究貢獻卓著，共同獲得諾貝爾化學獎。

諾貝爾獎主辦單位說，可充電電池替手機、手提電腦等無線通訊電子器具，奠定了發展的基礎，「也讓不用石化燃料的世界成為可能，因為無論電動車或儲存能源，許多使用可循環能源的工具，都用得著可充電電池。」

近年來，古德諾和大學研究同仁也在探索能源儲存的新方向，例如，用固態的電解質和鋰或鈉金屬電擊棒製造「玻璃」電池。

古德諾是最早研發磷酸鐵鋰電池(lithium iron phosphate (LFP) cathodes)替代鎳鈷電池的人之一，專家說，磷酸鐵鋰電池很快就在電動車領域超越老式電池，一來因為材料更便宜，二來則因更耐用，更符合永續發展的目的。

諾貝爾獎 德州 電動車

上一則

長毛的痣有望成「禿頭救星」 爾灣加大發現關鍵線索

下一則

職場調查：多數員工不覺得變得更幸福 老闆卻不認同

延伸閱讀

聯邦撥款2500萬 紐約市政府樓明年起安裝鋰電池充電站

聯邦撥款2500萬 紐約市政府樓明年起安裝鋰電池充電站
華埠電單車店復燃爆炸 幸無傷亡

華埠電單車店復燃爆炸 幸無傷亡
5天600起極端天氣 南部連3周高溫 德州125℉破紀錄

5天600起極端天氣 南部連3周高溫 德州125℉破紀錄
黃敏儀消防安全科普 籲裝煙霧探測器

黃敏儀消防安全科普 籲裝煙霧探測器

熱門新聞

年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話