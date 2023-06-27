諾獎得主「鋰電池先驅」古德諾 100歲逝世長眠德州

2019年因鋰電池研發有功，在97歲時成為諾貝爾獎最高齡得主的古德諾25日在德州過世。圖為2019年12月在瑞典獲獎後神情。(美聯社)

2019年因鋰電池研發有功，在97歲時成為諾貝爾獎 最高齡得主，一個月後就要過101歲生日的古德諾(John Goodenough)25日在德州 過世。

古德諾1922年7月25日出生於德國簡納(Jena)，雙親為美國人；在耶魯大學取得數學學士學位後，續往芝加哥大學深造，獲得物理學碩士和博士學位。

他曾在麻省理工學院擔任研究員和研究團隊領導人，也曾赴英國，擔任劍橋大學非有機化學實驗室主任。1986年起，任德州大學電機工程系教授，得諾貝爾獎後，直到2021年，仍在校研究，希望為電池科技再創新猷。

他在奧斯丁德州大學任教長達37年，校長哈佐爾(Jay Hartzell)說，他在數十年研究生涯中，一直都是「科學研究最前緣」的領導人。

2019年，他和英國的魏廷翰( Stanley Whittingham)、日本人吉野彰因對鋰電池研究貢獻卓著，共同獲得諾貝爾化學獎。

諾貝爾獎主辦單位說，可充電電池替手機、手提電腦等無線通訊電子器具，奠定了發展的基礎，「也讓不用石化燃料的世界成為可能，因為無論電動車 或儲存能源，許多使用可循環能源的工具，都用得著可充電電池。」

近年來，古德諾和大學研究同仁也在探索能源儲存的新方向，例如，用固態的電解質和鋰或鈉金屬電擊棒製造「玻璃」電池。

古德諾是最早研發磷酸鐵鋰電池(lithium iron phosphate (LFP) cathodes)替代鎳鈷電池的人之一，專家說，磷酸鐵鋰電池很快就在電動車領域超越老式電池，一來因為材料更便宜，二來則因更耐用，更符合永續發展的目的。