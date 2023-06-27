抗癌新曙光？「打疫苗」縮小腫瘤 有望5年內問世
癌症研究大有進展，科學界稱已達轉折點，治療癌症的疫苗可能在五年之內問世；但此處所謂的疫苗不是傳統意義上的「預防」疫苗，而是能夠縮小腫瘤，讓癌症不再復發的「治療」醫藥。
這方面的研究，目標包括乳癌和肺癌的實驗療法，目前對致命的皮膚癌和胰臟癌的試驗，已初見成效。
國家癌症研究所(National Cancer Institute)免疫療法研究小組召集人加利(James Gulley)說，「我們已獲初步成效，現在要達成更好的成效。」
科學家比過去更了解癌細胞如何躲過人體的免疫系統，癌症疫苗就如其他免疫療法，著眼於提升免疫能力，藉身體的免疫系統，去找出並殺死癌細胞。最新的癌症疫苗也使用「信使RNA」(mRNA)技術，也就是前一陣子新冠疫情期間所使用的疫苗研製技術。這個技術研發的目的本來就是治療癌症，但先拿來製造新冠疫苗。
西雅圖華盛頓大學醫學院癌症疫苗研究所研究員迪錫斯( Nora Disis)說，能夠教導免疫系統的T細胞認出「危險的癌細胞」，是疫苗要發揮功效的關鍵。
這項研究要獲得更大的進展，需靠更多志願參與的病患。
本來和先生準備展開五大湖-聖勞倫斯河流域船舶之旅的凱瑟琳‧傑德(Kathleen Jade， 50歲)2月底獲悉自己罹患乳癌後，志願參與疫苗療法研究，現在在等第三劑，看看能否縮小癌細胞，不用開刀移除。
同時也接受乳癌標準療法的傑德說，「即使機會不大，我感覺仍值得。」
免疫療法過去對癌症成效不大，主要是癌細胞能躲過免疫系統，醫學界根據失敗經驗，把拯救對象改為初期病患，包括非侵襲性的乳腺癌患者。
此外，防B型肝炎和防子宮頸癌的疫苗研究也在繼續。
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