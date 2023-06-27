拜登學貸豁免政策最快今判決 料難過關…今秋恢復還款
疫情期間聯邦學貸暫停償，但今秋就要重新恢復還款，至於拜登總統的學貸豁免政策是否合法面臨挑戰，結果如何同樣涉及背負學貸的借款人，最高法院最快將於27日宣判。
「國會山莊報」(The Hill)分析，許多聯邦學貸借款人擔心，保守派大法官居多數的情況下，拜登學貸豁免政策恐被最高法院打回票，今年2月口頭辯論時，大法官就對學貸豁免政策抱持質疑態度。
拜登2022年夏季宣布的學貸豁免計畫，個人年收入12萬5000元以下者，可獲得免除最高1萬元學貸，曾經領取「裴爾助學金」(Pell grant)的低收入學生可獲得最高2萬元學貸免除。白宮指出，非洲裔與西語裔學貸借款人背負學貸的平均金額，約有半數能因這項計畫而取消。
學貸豁免計畫公布後，大約2600萬人填寫了教育部公布的申請表，其中1600萬人申請獲得批准，但後來由於法院下達禁制令，教育部申請表被迫下架。
六個共和黨執政州對學貸豁免計畫聯合提告，指控拜登無權為借款人免除學貸。另外，兩名學貸借款人對學貸豁免計畫提告，大法官同樣聽取了口頭辯論。
如果最高法院推翻學貸豁免，借款人9月1日起將恢復繳利息，10月1日恢復償還學貸。
27歲學貸借款人莎賓娜‧葛林(Sabrina Golling)26日接受「國會山莊報」訪問時說：「不管最高法院裁決如何，希望主政者持續討論為學貸提供紓困的各種選項。」她說，減輕或豁免學貸的任何計畫都不可能是完美的，也不可能讓所有人獲得同樣的紓困額度，「可是我們不應該為了追求完美，而失去設法降低學貸壓力的善意。」
葛林說，並不覺得拜登學貸豁免計畫能在最高法院過關，但希望各界繼續討論其他解決方案。
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