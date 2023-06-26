記者品嚐人造雞肉：「雞胸肉」柔嫩 「雞腿肉」有嚼勁

「好肉」公司將開始生產人造雞肉商品，主廚表示會烹製出雞腿肉應有的味道。（美聯社）

農業部 日前批准「正面食品」(Upside Foods)及「好肉」(Good Meat)兩家公司販售以細胞培養的「人造雞肉」，生產人造肉旨在減少宰殺動物的傷害，並大幅降低養殖動物對環境的影響，美聯社記者親嚐這一最新型態的人造肉，報導實測後的感想。

記者蕎內爾·阿麗莎(Jonel Aleccia)表示人造雞肉嚐起來就像一般的雞肉，她是一名肉食主義者，但同時也是「肉食悖論」(meat paradox)的受害者，這一詞彙用以描述食用肉時想到被宰殺動物的心理矛盾狀態。

阿麗莎曾報導食源性疾病(food-borne illness)疫情 與屠宰場的安全議題，這使她無法不聯想餐盤中的雞肉曾經歷哪些問題，時常思考這些事實令她覺得不安，因此她很樂意嘗試不同型態生產的新肉類，並且對人造肉的味道感到好奇。

今年1月，阿麗莎拜訪「正面食品」在加州 艾姆瑞維爾市(Emeryville)的製造工廠，主廚韋弗(Jess Weaver)以白酒奶油醬汁、番茄、酸豆、青蔥煸炒人造雞胸肉，阿麗莎描述該道料理的香氣誘人，就像一般以奶油調味烹飪的無骨肉片，味道清淡細緻，口感柔嫩，就像平時的家常菜。

她日前另外前往「好肉」在加州阿拉米達(Alameda)的工廠，該公司已準備好開始生產人造雞肉商品；主廚廷道爾(Zach Tyndall)同樣準備精緻的人造肉料理，阿麗莎評論描寫其中一道「雞腿肉」料理，其風味比雞胸肉更豐富，口感既嫩又有嚼勁，完整呈現一般精心烹製的雞腿肉該有的味道。

廷道爾說這正是關鍵重點，「必須盡可能逼真，才能夠流行起來。」