3州試行「里程稅」取代燃油稅 成效不彰

參與里程俄勒岡州首創徵收汽車里程稅的巴勒斯，展示手中的計數器。聯邦正啟動測試徵收里程稅，取代現行的汽油稅。(美聯社)

拜登 總統在2021年11月簽署通過的基礎建設計畫，提供1億2500萬元經費，在全國推廣汽車 哩程稅，以取代傳統燃油稅。不過試行至今，成效不彰，只有俄勒岡、猶他和維吉尼等三州，能夠順利徵收哩程稅。根據工程顧問公司CDM Smith預估，如果不採取積極行動，到2050年全國燃油稅收缺口將擴大至670億元，形成聯邦財政一大危機。

俄勒岡州首創徵收汽車哩程稅，已經試行八年，但當地85歲居民瑪格麗特·巴勒斯(Margaret Burroughs)仍不以為然地表示：「這可能是一件好事，但還是造成許多人的壓力。」因此拒絕在座車安裝追踪器記錄汽車行駛哩程數。

根據聯邦勞工統計局(BLS)資料，2011年全國電動車 銷售量僅占汽車總銷售量0.1%，到2021年已攀升至4.6%；市場研究調查機構S&P Global Mobility更預估2030年，全國電動車銷量將占市場四成。

正因為電動車興起，各州燃油稅稅收逐年減少，全國州議會聯合會(NCSL)交通計畫主任辛克爾(Doug Shinkle)表示：「此時此刻全力推動，並非只是為了稅收，而是為了建立系統、解決問題、讓公眾適應、提高駕駛的認知。」

密西根州公民研究委員會(Citizens Research Council)交通分析師丹尼斯(Eric Paul Dennis)認為各州迄今未能落實政策，引發民眾對哩程稅的疑慮：「據我所知，沒有任何政策能夠讓每位民眾都接受並大規模實施，但並不意味著政策無法如期規劃。」

根據加州聖荷西州立大學(San Jose State University)米內塔交通研究所(MinetaTransportation Institute)自2010年以來進行的全國性調查發現，民眾越來越支持按哩程數收稅，但是該機構主任艾格拉瓦(Asha Weinstein Agrawal)認為各州還必須解決燃油稅取消後的社會影響，她表示：「改採一種計費系統，竟然造成駕駛吃油怪獸所繳交的稅金比駕駛Prius油電車還要便宜，這似乎不但是一種象徵性問題，同時還以最直接的方式傳遞錯誤經濟誘因給大眾。」