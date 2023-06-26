示警半年…經濟仍未衰退 但「1曲線」已有端倪？

陷入高通膨時代，消費者擔心出現經濟衰退，物品越便宜越好。圖為紐約市不到一美元的披薩店。(Getty Images)

經濟學者去年底確信經濟衰退即將到來，但今年已過六個月卻遲未發生，投資 人、經濟學者、聯準會(Fed)現在改為相信經濟會稍微走強、股價和公債殖利率 會更高。華爾街 日報資深專欄作家麥金塔(James Mackintosh)卻指出，經濟衰退只是延後而非消失，只要觀察公債殖利率曲線就能發現端倪。

麥金塔表示，經濟未衰退是因為兩個意外好消息：首先歐洲比預期中更容易找到替代俄羅斯天然氣的賣家，因此能源價格下跌；其次，事實證明經濟和就業市場對基準利率的敏感度沒有經濟學者想像的高。再來，在新冠疫情期間公司和消費者獲得低利率的長期貸款，家庭儲蓄也需要一段時間才能耗盡；工人們薪水大漲，漲幅超過通膨率。這些因素都支撐了景氣。

但麥金塔警告，其中許多因素可能會逆轉，而最大警訊就是美國短期公債殖利率仍遠高於十年期公債殖利率，也就是殖利率曲線倒掛。歷史顯示，除了1966年衰退前沒有倒掛，美國接下來的八次經濟衰退前都出現倒掛。

陷入高通膨時代，消費者與業者擔心的經濟衰退遲未見出現，但經濟學者這只是延後，還會出現。圖為紐約市華爾街金融區。(美聯社)

不過殖利率曲線倒掛可能已經「由果變因」，從僅是一個訊號變成肇因。麥金塔指出，其中一個情況就是企業高層、投資人看到殖利率倒掛後預期經濟會衰退，因此減少投資、降低風險，結果反而造成經濟疲軟。另一情況則是銀行基本的短期借款、長期放款的商業模式，會因曲線倒掛損害利潤，因此減少放款，這對經濟成長來說又是壞消息。

麥金塔補充，美國有時對於經濟衰退的定義不清，像是2001年衰退時便不像大多數國家以國內生產毛額(GDP)連續兩季下降來判斷；相反地，是由八位經濟學者組成的委員會採取的「廣泛觀點」。而如果現在不用GDP而用收入衡量的話，美國經濟過去兩季就出現萎縮。

麥金塔便拋出問題：也許殖利率曲線倒掛是正確的，經濟已經陷入衰退，但我們沒有注意到？