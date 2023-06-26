我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

多州汽車保費「暴漲」 最高漲幅達40%

示警半年…經濟仍未衰退 但「1曲線」已有端倪？

編譯廖振堯／綜合25日電
陷入高通膨時代，消費者擔心出現經濟衰退，物品越便宜越好。圖為紐約市不到一美元的披薩店。(Getty Images)
陷入高通膨時代，消費者擔心出現經濟衰退，物品越便宜越好。圖為紐約市不到一美元的披薩店。(Getty Images)

經濟學者去年底確信經濟衰退即將到來，但今年已過六個月卻遲未發生，投資人、經濟學者、聯準會(Fed)現在改為相信經濟會稍微走強、股價和公債殖利率會更高。華爾街日報資深專欄作家麥金塔(James Mackintosh)卻指出，經濟衰退只是延後而非消失，只要觀察公債殖利率曲線就能發現端倪。

麥金塔表示，經濟未衰退是因為兩個意外好消息：首先歐洲比預期中更容易找到替代俄羅斯天然氣的賣家，因此能源價格下跌；其次，事實證明經濟和就業市場對基準利率的敏感度沒有經濟學者想像的高。再來，在新冠疫情期間公司和消費者獲得低利率的長期貸款，家庭儲蓄也需要一段時間才能耗盡；工人們薪水大漲，漲幅超過通膨率。這些因素都支撐了景氣。

但麥金塔警告，其中許多因素可能會逆轉，而最大警訊就是美國短期公債殖利率仍遠高於十年期公債殖利率，也就是殖利率曲線倒掛。歷史顯示，除了1966年衰退前沒有倒掛，美國接下來的八次經濟衰退前都出現倒掛。

陷入高通膨時代，消費者與業者擔心的經濟衰退遲未見出現，但經濟學者這只是延後，還會...
陷入高通膨時代，消費者與業者擔心的經濟衰退遲未見出現，但經濟學者這只是延後，還會出現。圖為紐約市華爾街金融區。(美聯社)

不過殖利率曲線倒掛可能已經「由果變因」，從僅是一個訊號變成肇因。麥金塔指出，其中一個情況就是企業高層、投資人看到殖利率倒掛後預期經濟會衰退，因此減少投資、降低風險，結果反而造成經濟疲軟。另一情況則是銀行基本的短期借款、長期放款的商業模式，會因曲線倒掛損害利潤，因此減少放款，這對經濟成長來說又是壞消息。

麥金塔補充，美國有時對於經濟衰退的定義不清，像是2001年衰退時便不像大多數國家以國內生產毛額(GDP)連續兩季下降來判斷；相反地，是由八位經濟學者組成的委員會採取的「廣泛觀點」。而如果現在不用GDP而用收入衡量的話，美國經濟過去兩季就出現萎縮。

麥金塔便拋出問題：也許殖利率曲線倒掛是正確的，經濟已經陷入衰退，但我們沒有注意到？

殖利率 投資 華爾街

上一則

3州試行「里程稅」取代燃油稅 成效不彰

下一則

普里格津流亡白俄 宛如人間蒸發 下場難料

延伸閱讀

WSJ：布林肯訪中期間 北京企圖在台大選上取得美方合作

WSJ：布林肯訪中期間 北京企圖在台大選上取得美方合作
嚴重乾旱恐影響巴拿馬運河 推高物流成本

嚴重乾旱恐影響巴拿馬運河 推高物流成本
美海軍靠水下麥克風聽到泰坦號爆炸聲？極機密「聲波監聽系統」曝光

美海軍靠水下麥克風聽到泰坦號爆炸聲？極機密「聲波監聽系統」曝光
美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

熱門新聞

年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄

白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄