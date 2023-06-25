中國零售電商Shein、Temu 國會報告點名規避關稅

國會調查報告稱，中國零售網店Shein不但違反關稅法，也規避人權產品審查。(路透)

國會正在調查涉嫌在中國強迫勞動生產的商品，日前在一份報告中批評熱門中國零售電商 Shein、Temu，指責Temu未能避免在該平台銷售涉強迫勞動的商品，並點出兩家電商平台規避關稅 及審查問題。

中國零售網店Temu也遭國會報告點名。(路透)

眾院中國問題特別委員會表示，Temu的商業模式基本上允許該公司躲避遵守美國法規的責任，美國法規禁止從中國新疆 區域進口商品，除非企業能證明商品製造過程未涉及強迫勞動，報告指出：「美國消費者應該知道，Temu供應鏈涉及強迫勞動的風險極高。」

Temu是中國電商巨頭拼多多(Pinduoduo)進軍海外的旗下平台，去年在美國推出，銷售各式各樣來自中國的便宜商品，迅速竄起成為人氣電商。

中國問題特別委員會5月初致函Shein、Temu等品牌，要求提供公司遵守反強迫勞動法規的資料：議員表示調查尚未完成，但希望迅速與大眾分享部分調查結果。

報告指出，Temu承認「沒有明確禁止」銷售來自新疆的商品；Temu報告唯一的威懾措施是令其供應商同意禁止強迫勞動的「老套條款」。

另外，國會於上週提出兩黨法案，旨在改變已有一世紀久的「最低進口免稅規則」，該貿易規則使Shein、Temu得以受益於關稅豁免。

根據該規定，價值800元或以下的進口商品包裹可免除關稅，且較少受到美國海關的監管；報告稱Temu和Shein的包裹大部分價值未達800元，幾乎所有包裹都從中國直接運送至消費者手中。

一般情況下，零售商會將海外商品運送至國內倉庫，繳納規定的稅，再將商品運送給消費者；國會報告指出Temu和Shein可能經手將近一半的最低進口免稅運輸，導致巨額減稅及最少的監管。國會也批評Shein仰賴這一規定。