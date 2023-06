羅案推翻周年／留下或走人？婦科醫生兩難

儘管墮胎在20多個州合法、受到保護,但新限制墮胎的法規在法院暫時受阻或遭到訴訟,法律官司正在全國各法院開打。圖為密西西比州傑克遜市一家開業的墮胎診所被民眾舉牌抗議。(美聯社)

自聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後,連婦產科醫生得權衡醫療道德以及是否能夠在不危及執業生涯、甚至涉及違法的情況下,為病人提供醫療服務;而婦產科醫療資源缺乏,因此選擇留下或離開,讓許多婦產科醫生面臨兩難抉擇。

婦產科醫師凱莉·庫珀(Kylie Cooper)自2018年搬到愛達荷州 (Idaho)博伊西(Boise)執業以來,一家四口和樂融融,原本以為就此落地生根,卻因為聯邦最高法院推翻羅訴韋德案,愛州幾乎全面禁止墮胎 ,而且醫師墮胎還可能被吊銷執照,因此39歲的庫珀在今年4月間,舉家遷移到支持墮胎的明尼蘇達州,她坦言:「對我和我的家人來說,是一個非常艱難的決定。 」同時對於無法照顧有墮胎需求的病患,庫柏也表示:「想到我無法以自己主張的方式幫助她們,真是很可怕。」

根據2022年March of Dimes報告,全國約有44%郡級地區很難或根本無法獲得婦產科醫療服務,包括肯塔基州 、愛達荷州以及其他立法限制墮胎的州,此數據甚至上升至50%以上;聯邦資料也預估,到2035年全國婦產科醫生供需差距將進一步擴大。

美國婦產科學院(American College of Obstetricians and Gynecologists)威斯康辛州分會主席多梅耶-克倫斯克(Amy Domeyer-Klenske)表示墮胎限制加上偏鄉醫療資源不足,可能形成所謂的「婦產科醫療沙漠」;愛達荷學院(College of Idaho)生殖權利和憲法教授坎寧罕(McKay Cunningham)也提出警告:「確實會影響到每個想要生孩子的婦女以及每個家庭。」

因此36歲婦產科醫師艾萊西亞·菲爾茲(Alecia Fields)決定冒險,搬回老家肯塔基州,並在保守的薩默塞特郡(Somerset)執業,該郡近五分之一的人口生活貧困,開車就醫得花一、兩個小時。

儘管有墮胎限制,但菲爾茲仍堅持「創造一個完全開放且真正安全的(醫療)空間」,如果緊急情況危及孕婦性命,仍可允許墮胎,但不諱言:「一旦面臨那一刻,病患會身陷極大風險。」