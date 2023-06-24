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羅案推翻周年／留下或走人？婦科醫生兩難

編譯俞仲慈／綜合23日電
儘管墮胎在20多個州合法、受到保護，但新限制墮胎的法規在法院暫時受阻或遭到訴訟，法律官司正在全國各法院開打。圖為密西西比州傑克遜市一家開業的墮胎診所被民眾舉牌抗議。(美聯社)
儘管墮胎在20多個州合法、受到保護，但新限制墮胎的法規在法院暫時受阻或遭到訴訟，法律官司正在全國各法院開打。圖為密西西比州傑克遜市一家開業的墮胎診所被民眾舉牌抗議。(美聯社)

自聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，連婦產科醫生得權衡醫療道德以及是否能夠在不危及執業生涯、甚至涉及違法的情況下，為病人提供醫療服務；而婦產科醫療資源缺乏，因此選擇留下或離開，讓許多婦產科醫生面臨兩難抉擇。

婦產科醫師凱莉·庫珀(Kylie Cooper)自2018年搬到愛達荷州(Idaho)博伊西(Boise)執業以來，一家四口和樂融融，原本以為就此落地生根，卻因為聯邦最高法院推翻羅訴韋德案，愛州幾乎全面禁止墮胎，而且醫師墮胎還可能被吊銷執照，因此39歲的庫珀在今年4月間，舉家遷移到支持墮胎的明尼蘇達州，她坦言：「對我和我的家人來說，是一個非常艱難的決定。 」同時對於無法照顧有墮胎需求的病患，庫柏也表示：「想到我無法以自己主張的方式幫助她們，真是很可怕。」

根據2022年March of Dimes報告，全國約有44%郡級地區很難或根本無法獲得婦產科醫療服務，包括肯塔基州、愛達荷州以及其他立法限制墮胎的州，此數據甚至上升至50%以上；聯邦資料也預估，到2035年全國婦產科醫生供需差距將進一步擴大。

美國婦產科學院(American College of Obstetricians and Gynecologists)威斯康辛州分會主席多梅耶-克倫斯克(Amy Domeyer-Klenske)表示墮胎限制加上偏鄉醫療資源不足，可能形成所謂的「婦產科醫療沙漠」；愛達荷學院(College of Idaho)生殖權利和憲法教授坎寧罕(McKay Cunningham)也提出警告：「確實會影響到每個想要生孩子的婦女以及每個家庭。」

因此36歲婦產科醫師艾萊西亞·菲爾茲(Alecia Fields)決定冒險，搬回老家肯塔基州，並在保守的薩默塞特郡(Somerset)執業，該郡近五分之一的人口生活貧困，開車就醫得花一、兩個小時。

儘管有墮胎限制，但菲爾茲仍堅持「創造一個完全開放且真正安全的(醫療)空間」，如果緊急情況危及孕婦性命，仍可允許墮胎，但不諱言：「一旦面臨那一刻，病患會身陷極大風險。」

墮胎 愛達荷州 肯塔基州

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