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羅訴韋德案推翻周年 61%民眾挺墮胎權

編譯潘勛／綜合23日電
目前在南部、中西部15個共和黨主政州，墮胎要麼完全禁止、無法取得服務，要麼極受限制。圖為一名德州婦女前往新墨西哥一家墮胎診所準備墮胎。(路透)
目前在南部、中西部15個共和黨主政州，墮胎要麼完全禁止、無法取得服務，要麼極受限制。圖為一名德州婦女前往新墨西哥一家墮胎診所準備墮胎。(路透)

最高法院一年前推翻攸關保護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe vs. Wade)前例，把墮胎權交由各州自決，目前全國不但未就此議題達共識，反而更加混亂，四分之一育齡婦女生育權受限，但民調顯示61%民眾認為，墮胎應在全國或絕大多數州合法才對，墮胎權的爭議方興未艾。

生育權拉鋸 各地掀司法戰

洛杉磯時報23日報導，最高法院就「多布斯訴傑克森」(Dobbs vs. Jackson)做出判決以來，保守派議員已提出近400條法案，想限制墮胎管道；目前在南部、中西部15個共和黨主政州，墮胎要麼完全禁止、無法取得服務，要麼極受限制。雖說墮胎在20多個州合法、受到保護，但新限制墮胎的法規在法院暫時受阻或遭到訴訟，法律官司正在全國各法院開打。

加州在內的許多民主黨主政州已採行多種做法，加強取得墮胎管道；同時，保守派各州也出現墮胎權活躍人士的地下網絡，分發墮胎藥物給人們，讓他們自我管理要不要墮胎。

但即使在藍州，反墮胎人士告上法院，要求阻擋有醫療照護的墮胎，繼續追求全國禁止墮胎，生殖權依然岌岌可危。

限縮墮胎權 「仍只是開頭」

戴維斯加大法學院法學史家瑪麗‧齊格勒(Mary Ziegler)，許多情勢還在變動，目前的限制墮胎權行動史無前例，「只算開頭」。

設在華府的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)表示，住在完全禁止墮胎或懷胎六周後禁墮胎州的育齡女性，人數大約1900萬人；假如未來幾個月，佛羅里達及南卡羅來納兩州的懷孕六周禁墮法令生效，那麼人數就攀升到近2500萬。

「蘇珊安東尼之美國擁護生命權」(Susan B. Anthony Pro-Life America)組織致力於幫忙反墮胎政治人物當選、終結全國墮胎，其總裁丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)表示，近半數州已通過護生立法，這一年來進展不錯。

丹尼法斯爾正要求共和黨角逐2024年總統提名各候選人支持全國至少懷胎15周禁止墮胎，她表示不支持的人拿不到護生運動的票；羅訴韋德案前例被推翻，只是運動的起頭，而非塵埃落定。

最高法院一年前推翻攸關保護墮胎權的「羅訴韋德案」前例，但有關墮胎權的爭議方興未艾...
最高法院一年前推翻攸關保護墮胎權的「羅訴韋德案」前例，但有關墮胎權的爭議方興未艾。圖為擁護墮胎權的民眾在最高法院前抗議。(美聯社)

墮胎 共和黨 加州

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