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拜登簽行政令 保護女性避孕權

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統23日簽署行政令，擴大女性生育權保護，擴大避孕服務，降低自負費用，希望爭取婦女團體對他競選連任的支持。(歐新社)
拜登總統23日簽署行政令，擴大女性生育權保護，擴大避孕服務，降低自負費用，希望爭取婦女團體對他競選連任的支持。(歐新社)

保障墮胎權益重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻屆滿周年前夕，拜登總統23日簽署旨在確保婦女能夠採取避孕措施的行政命令，讓婦女有更多避孕選擇、降低自費負擔，並且加強宣導有關避孕選項的認知。

2022年6月24日，最高法院對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)裁決時，推翻了維持近半世紀以來的保障墮胎權判例「羅訴韋德案」。

某些保守派人士紛紛透露希望乘勝追擊的打算，除墮胎外，連避孕也要納入限縮範圍。避孕藥及避孕裝置恐怕變得愈來愈不容易取得，讓民主黨陣營憂心忡忡。

拜登23日簽署行政命令，擴大對婦女的生育權保護。拜登發表談話時提出警告說，共和黨正摩拳擦掌，想要通過全國禁止墮胎的立法，因此支持墮胎權的民眾應該把憤怒轉化為在2024年大選裡投票給民主黨的動能。

拜登說：「我們不能讓最私密的個人決定權淪落政治人物手中。」

3大女權團體 提早表態挺連任

支持墮胎權的組織向來支持民主黨，但對照過去民主黨總統尋求連任的選舉時程，這次提倡墮胎權的三大女權團體「計畫生育行動基金會」(Planned Parenthood Action Fund)、「全國墮胎權利聯盟─美國支持選擇」(NARAL Pro-Choice America)、「艾蜜莉名單」(Emily's List)則比往年更早公開表態支持拜登連任。

「羅訴韋德案」是墮胎合法化重大判例，去年被最高法院推翻之後，迄今有20州立法禁止或限縮墮胎，全國有2500萬名婦女居住州禁止墮胎或限制墮胎。另外22州及華府特區則讓婦女墮胎變得更加簡便。

保守派宗教團體「信仰與自由聯盟」(Faith & Freedom Coalition)23日於華府舉辦年度會議，前副總統潘斯在會中演說，呼籲共和黨總統初選其他參選人共同支持全國禁止妊娠15周墮胎的立法。

保護墮胎權的「羅訴韋德案」被最高法院推翻，不僅醫生做墮胎手術可能惹麻煩，藥房出售...
保護墮胎權的「羅訴韋德案」被最高法院推翻，不僅醫生做墮胎手術可能惹麻煩，藥房出售墮胎藥也可能吃官司。(美聯社)

墮胎 拜登 民主黨

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