美送大禮 印度勞工持H1B簽證可在美境內申請延簽

國務院即將宣布，持H-1B工作簽證入境美國的少數印度勞工與其他國家勞工，今後將可在美國境內申請延簽，不用出境辦理。圖為印度僑民22日聚集白宮南草坪歡迎印度總理莫迪到訪。(路透)

印度 總理莫迪(Narendra Modi)抵達美國展開國事訪問，拜登政府送上大禮，讓印度高技術印度勞工今後進出美國、在美居留都將變得更為便利。拜登總統希望讓美國、印度這兩個全球人口最多的民主國家更緊密結盟，提高面對中國的競爭力。

知情人士表示，國務院將宣布，持H-1B工作簽證 入境美國的少數印度勞工與其他國家勞工，今後將可在美國境內申請延簽，不再像以前必須出境辦理。這項試辦計畫未來幾年可能擴大實施。

據統計，H-1B簽證計畫裡人數最多的是印度公民，2022會計年度全美44萬2000名H-1B簽證勞工中，高達73%是印度人。

一名美國官員說，人力流動是重要資產，美國希望透過多面向管道達成目標，國務院非常努力尋找各種具有創意的改革方式。

彭博法律(Bloomberg Law)今年2月就披露了H-1B工作簽證試辦計畫。國務院發言人說，試辦計畫將從少數案例開始，未來一、兩年逐漸放寬名額。

不過，試辦計畫公布之前，程序步驟仍可能改變，相關細節也尚未定案。

美國政府每年開放6萬5000個H-1B簽證名額供企業申請，以便引進高技術外國勞工，另外還有2萬個簽證名額則提供給擁有高等學歷的外國勞工。H-1B簽證效期三年，到期之後可以延簽三年。

最近幾年使用最多H-1B勞工的企業，包括印度軟體巨擘印福思(Infosys)、印度顧問公司塔塔諮詢服務(Tata Consultancy Services)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)母公司Alphabet、臉書(Facebook)母公司Meta。

消息人士說，試辦計畫對象也包括L-1簽證持有人。L-1簽證是發給被公司調到美國工作的外國經理。

另一方面，美國駐印度使領館長期以來簽證處理積案嚴重，如今終於出現改善跡象。知情人士說，美國官員本周將在華府與印度訪問團代表商討解決之道。