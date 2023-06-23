拜登熱迎莫迪 美印達國防、經濟協議 聯手抗中意味濃

拜登總統(右)與第一夫人吉兒．拜登(左)22日在白宮舉行盛大歡迎儀式，歡迎印度總理莫迪(中)訪美。(Getty Images)

拜登 總統22日隆重歡迎印度 總理莫迪來訪，兩人單獨會談兩個多小時後，共同會見記者表示，兩國關係進入新紀元，在國防、經濟等領域達成多項協議，聯手對抗中國擴增全球影響力的意味十足。

雙方雖就俄國、人權兩大問題仍存歧見，拜登說，美印夥伴關係「比過去任何時候都更堅強、更緊密，更有活力」；兩國貿易十年來已倍增，經濟關係「蓬勃發展」。他強調，印度不像中國，與美國擁有共同的「民主特色」。

莫：烏雲籠罩印度洋太平洋

莫迪則暗指中國說，「脅迫與衝突的烏雲籠罩著印度洋和太平洋地區，維持地區穩定成為印美夥伴關係的重點」。

兩國政府發布聯合聲明警告世人，東海和南中國海局勢緊張，不時出現「破壞穩定的行動」之際，國際法和航行自由益形重要。

拜登說，本世紀這個世界所面臨的挑戰和機會，都要美國和印度共同領導與合作，而「我們正在這麼做」。

莫迪政府在處理與中國關係緊張的同時，希望以製造強國、外交大國的身分，提升印度的國際地位。

提升軍力 印購武裝無人機

兩國政府宣布，就半導體、重要礦產、科技、太空合作、國防合作與武器銷售等達成協議，其中不少是為了降低產業鏈對中國的依賴，有些高科技的合作，則是著眼於未來戰爭所需。

協議包括美國通用電氣公司到印度生產噴射機引擎，提升印度空軍實力；印度購買美國製造的MQ-9B武裝無人機；美國海軍軍艦到印度港口維修。

國會眾院議長麥卡錫宣布，他計畫10月率跨黨派的國會代表團訪問印度。府會合作提升與印度的關係，顯示美國重視印度在「圍堵」中國大戰略中的角色。

白宮 安排表演 7000人觀賞

白宮還舉辦各種表演，7000人應邀觀賞，熱鬧非凡，與離白宮不遠處少數人抗議拜登太抬舉莫迪的冷場，形成強烈對比。

上任九年未曾開過個人記者會的莫迪，22日也罕見地在白宮接受兩名記者提問。美國記者較尖銳，問他將採取什麼步驟，改善印度穆斯林和其他少數族裔的人權？莫迪答：印度是「血液裡就流淌著民主的國家，絕對不容歧視。」印度記者則提問有關氣候變遷的問題。

拜登告訴媒體，他和莫迪「坦率討論」了民主的價值。