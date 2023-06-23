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拜登稱習獨裁者 北京提交外交照會譴責

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(右)22日以高規格接待印度總理莫迪(左)，也被視為美國聯手印度抗中的象徵。拜登對日前以獨裁者形容中國國家主席習近平並未改口，但仍稱有機會在短期內與習會面。（美聯社）
拜登總統(右)22日以高規格接待印度總理莫迪(左)，也被視為美國聯手印度抗中的象徵。拜登對日前以獨裁者形容中國國家主席習近平並未改口，但仍稱有機會在短期內與習會面。（美聯社）

拜登總統20日出席加州一場政治募款活動時，以「獨裁者」形容中國國家主席習近平，中國外交部21日回批拜登言論「極其荒謬」、是「公開的政治挑釁」，北京召見美國大使伯恩斯(Nicholas Burns)表達抗議，發出外交照會(démarche)予以正式譴責；拜登22日則說，不認為這次風波會讓美中關係退步。

中國駐美大使館22日對媒體發表聲明指出，新上任不久的中國駐美大使謝鋒21日向白宮、國務院高級官員「提出嚴正交涉並表達強烈抗議」。聲明中也說，大使館發言人指出，拜登的言論是在抹黑中國最高領導人。

拜登：將與習近平見面 不認為有影響

拜登與正在美國訪問的印度總理莫迪(Narendra Modi)聯合舉行記者會時說：「我預計在不久的未來將與習主席會面，我不覺得這會有任何影響。」

美聯社報導，拜登說，他不會大幅更改自己關於中國的直率聲明。

拜登20日晚間舊金山附近舉行的募款活動上說，今年稍早中國間諜氣球飛越美國上空時，習近平並不知道；拜登在談話中也以「獨裁者」(dictator)描述習近平。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)結束訪中之行，離開北京之後的幾個小時，中國便循外交管道提出外交照會。中國間諜氣球事件發生後，華府也曾對中國駐美外交官發出外交照會以示抗議。

挑戰底線？「獨裁者」被指用詞過重

華爾街日報分析，拜登看似不假思索的發言，頗有挑戰底線的意味。政治觀察家說，習近平不是民選產生的元首，掌握龐大權力，但用「獨裁者」一詞有點過重，美國總統向來很少把「獨裁者」用在希望增強外交關係的外國領導人身上。

華爾街日報報導，中國官媒以及中國社群媒體平台都沒有報導拜登「獨裁者」說詞的消息，中國政府機關對於拜登發言的回應聲明，也沒有公布在官方網站上，各種跡象顯示拜登談話以及北京回應等相關報導，在中國內部遭到封鎖。

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