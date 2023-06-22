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鮑爾國會演說 ：離通膨2%還很遙遠 今年可能再升息

記者張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾21日在眾院金融服務委員會作證時表示，未來可能必須繼續升息，以抑制高通膨。股市聞訊而跌。(美聯社)
聯準會主席鮑爾21日在眾院金融服務委員會作證時表示，未來可能必須繼續升息，以抑制高通膨。股市聞訊而跌。(美聯社)

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)21日在國會眾院金融服務委員會發表談話，確認目前的通膨率距離聯準會訂定的2%目標還有段距離，因此在降低通膨取得更多進展前，今年可能會繼續升息

鮑爾暗示聯準會可能再次升息之後，美股主要指數當天以跌作收；道瓊工業指數下跌102.35點，收在3萬3951.52點；史坦普500指數下滑23.02點或0.52%，收在4365.69點；以科技股為主的那斯達克指數下挫165.09點或1.21%，以1萬3502.20點收盤。

聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)14日決議維持利率不變，這是聯準會在一年多來連續十度升息後，首次決定不調升利率；鮑爾表示，這可能只是短暫的喘息，而不是結束升息的跡象。

他在眾院金融服務委員會發表的演說中表示，「幾乎所有FOMC與會者都預期，到今年年底進一步升息是適當的。」他每半年須赴國會山莊出席聽證會，目的是向議員們通報貨幣政策的最新情況。

在上周的FOMC會議後，官員們預計到2023年底利率將總共再增加0.5個百分點。假設升息幅度為25個基點，就代表至少會再升息兩次。Fed的基準借款利率目前固定在5%-5.25%範圍內。

鮑爾指出，通膨已經降溫，但「仍遠高於」聯準會2%的目標。他表示，聯準會仍有更多工作要做，「自去年年中以來，通膨有所放緩。話雖如此，通膨壓力仍然很高，通膨率要回落至2%的進程還有很長的路要走。」

Fed官員通常更偏好關注「核心」通膨，也就是不包括食品和能源價格。根據Fed偏好的個人消費支出(PCE)物價指數衡量標準，截至4月的通貨膨脹率同比成長4.7%。5月核心CPI為5.3%。

升息和Fed在縮減資產負債表等貨幣政策舉措往往會產生落後效應，因此，官員們決定在本月的會議上暫停升息，以觀察政策緊縮對經濟的影響。

鮑爾表示，雖有跡象顯示情況正在放鬆，例如25至54歲黃金年齡層的勞動參與率增加以及工資放緩，但勞動市場仍然緊張。然而，他指出，空缺職位的數量仍然遠遠超過立即可用的勞動力資源。

鮑爾說，通膨預期被認為是物價隨時間走向的關鍵變數，它「方向很明確」。密西根大學消費者信心調查顯示，從現在起一年的通膨前景降至3.3%，為2021年3月以來的最低水平。

升息 鮑爾 聯準會

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