眾院共和黨通過「申誡」謝安達 民主黨議員對麥卡錫喊「可恥」

謝安達目前正在角逐加州聯邦參議員選舉。(Getty Images)

國會眾院 共和黨21日採取罕見動作，譴責民主黨籍加州聯邦眾議員 謝安達(Adam Schiff)，理由是謝安達曾在前總統川普 任內批評川普並對川普發動彈劾。謝安達目前正在角逐加州聯邦參議員選舉。

21日表決時，兩黨壁壘分明，投票結果為213票對209票，另有六名共和黨籍眾議員棄權。一周之前，針對謝安達的另一項譴責提案表決並未通過，當時有20名共和黨眾議員不同意提案當中對謝安達開罰1600萬元的條款，因此倒戈與民主黨眾議員一起投下反對票。

提案人新科佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)本周稍早表示，罰錢條款刪除之後，提案已經獲得20名共和黨同僚支持。

譴責案表決前，魯納在議場發表演說指出：「散布欺騙之網的犯罪者成了有線電視新聞台的固定來賓，每天早晨醒來只有一個目標，就是對美國人民說謊、說謊、再說謊，聲稱有直接證據證明與俄羅斯串通。」

國家廣播公司(NBC)報導，譴責案表決通過後，謝安達被要求站在議場裡聽取眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)宣讀訓斥。在場民主黨眾議員則對麥卡錫高聲抗議，大喊「丟臉」、「可恥」。

譴責案內容還包括要求眾院操守委員會(House Ethics Committee)對謝安達啟動調查。謝安達成了美國史上第25名遭到眾院譴責的國會議員。上一個被譴責的眾議員是2021年的共和黨戈薩 (Paul Gosar)，他在社群媒體上威脅殺掉同僚，並攻擊拜登。

川普執政期間，謝安達是眾院情報委員會(House Intelligence Committee)主席，民主黨陣營指控川普在2016年大選期間與俄羅斯串通，謝安達是率領民主黨對川普發動攻擊的重要人物。

今年1月， 身為川普重要盟友的麥卡錫，將謝安達與民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)雙雙逐出眾院情報委員會。