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共和黨想2強硬派議員提案「彈劾拜登」麥卡錫反對：妨礙調查

編譯潘勛／綜合21日電
眾院議長麥卡錫。（路透）
眾院議長麥卡錫。（路透）

至少兩名強硬派共和黨聯邦眾議員打算提案彈劾民主黨的拜登總統以及聯邦政府官員，而且想在眾院院會強行投票，但遭眾院議長麥卡錫反對；麥卡錫認為這類舉動，恐有危險，削弱眾院對拜登發動的調查。

路透(Reuters)21日報導，共和黨掌控的眾院本周打算就彈劾拜登一案進行投票，理由是拜登違反就職誓言，未能執行移民法律，未能確保美墨邊界安全，未打擊類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)。

共和黨聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)21日在推特發文表示，共和黨必須團結，把瀆職、未能保住南方邊界的拜登拽離職位。

布波特等人的努力，想在眾院過關的機率渺茫，共和黨只有222席對212席的微弱多數，很多共和黨眾議員都預測，對手有足夠的票數擋下本案，不交由全院票決。

另位強硬派共和黨眾議員是瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)，她聲稱自己打算提案彈劾拜登、拜登內閣的聯邦調查局長雷伊(Christopher Wray)，還有起訴國會山莊暴亂案暴徒的司法部長加蘭德(Merrick Garland)。

布波特表示，她的提案是優先決議案，兩個工作日內就該投票；格林表示自己也考慮類似做法。

格林已提出正式條文要彈劾拜登及其他官員；她表示，黨內分裂，以至於彈劾案無法由眾院司法委員會過關。

這些發展都叫議長麥卡錫更為頭痛；麥卡錫表示，他反對一勞永逸地投票彈劾拜登，原因在眾院委員會正在偵辦總統家族的經商行為，還有拜登政府官員。

麥卡錫表示，提案交由全院表決，的確會傷害到共和黨進行中的調查，彈劾的宗旨及論述都沒確立，對全民不公平。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)發推文駁斥共和黨的提案是「毫無根據的政治噱頭」。

拜登 共和黨 眾院

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