共和黨想2強硬派議員提案「彈劾拜登」麥卡錫反對：妨礙調查

眾院議長麥卡錫。（路透）

至少兩名強硬派共和黨 聯邦眾議員打算提案彈劾民主黨的拜登 總統以及聯邦政府官員，而且想在眾院 院會強行投票，但遭眾院議長麥卡錫反對；麥卡錫認為這類舉動，恐有危險，削弱眾院對拜登發動的調查。

路透(Reuters)21日報導，共和黨掌控的眾院本周打算就彈劾拜登一案進行投票，理由是拜登違反就職誓言，未能執行移民法律，未能確保美墨邊界安全，未打擊類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)。

共和黨聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)21日在推特發文表示，共和黨必須團結，把瀆職、未能保住南方邊界的拜登拽離職位。

布波特等人的努力，想在眾院過關的機率渺茫，共和黨只有222席對212席的微弱多數，很多共和黨眾議員都預測，對手有足夠的票數擋下本案，不交由全院票決。

另位強硬派共和黨眾議員是瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)，她聲稱自己打算提案彈劾拜登、拜登內閣的聯邦調查局長雷伊(Christopher Wray)，還有起訴國會山莊暴亂案暴徒的司法部長加蘭德(Merrick Garland)。

布波特表示，她的提案是優先決議案，兩個工作日內就該投票；格林表示自己也考慮類似做法。

格林已提出正式條文要彈劾拜登及其他官員；她表示，黨內分裂，以至於彈劾案無法由眾院司法委員會過關。

這些發展都叫議長麥卡錫更為頭痛；麥卡錫表示，他反對一勞永逸地投票彈劾拜登，原因在眾院委員會正在偵辦總統家族的經商行為，還有拜登政府官員。

麥卡錫表示，提案交由全院表決，的確會傷害到共和黨進行中的調查，彈劾的宗旨及論述都沒確立，對全民不公平。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)發推文駁斥共和黨的提案是「毫無根據的政治噱頭」。