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繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托 認了接受共和黨金主招待

記者顏伶如／綜合報導
大法官艾里托證實有接受招待搭私人飛機出海釣魚，但稱並無違法或失格。（美聯社）
大法官艾里托證實有接受招待搭私人飛機出海釣魚，但稱並無違法或失格。（美聯社）

非營利新聞調查組織ProPublica在20日晚間刊登報導，聯邦最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)10年前曾接受共和黨金主招待參加開銷昂貴的豪華釣魚之旅。艾里托在報導出爐之前，20日稍早搶先一步，在華爾街日報(WSJ)專欄投書為己辯護，強調並未做錯任何事。

根據ProPublica調查報導，艾里托2008年搭乘億萬富豪辛格(Paul Singer)私人專機前往阿拉斯加州旅行，下榻高價路線的金薩爾蒙飯店(King Salmon Lodge)，旅行花費是由另一名共和黨金主阿克里(Robin Arkley II)埋單。辛格商界關係八面玲瓏，某些熟識企業後來有訴訟獲得最高法院受理，裁決時則都獲得艾里托支持。

大法官應該公布饋贈內容引起輿論關注，某些國會議員則要求最高法院應該檢討操守規範。今年稍早，ProPublica調查報導披露保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)接受共和黨超級金主克勞(Harlan Crow)招待參加豪華旅遊，克勞還為湯瑪斯姪子就讀私立學校繳學費。

對沖基金富豪辛格被爆曾招待大法官艾里托搭他的私人飛機參加豪華釣魚行程。（Gett...
對沖基金富豪辛格被爆曾招待大法官艾里托搭他的私人飛機參加豪華釣魚行程。（Getty Images）

ProPublica在另一篇調查報導中則指出，共有20件訴訟進入最高法院審理的一家律師事務所，購買了保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)共同持有的科羅拉多州土地。

艾里托拒絕接受ProPublica訪問，但在華爾街日報投書中痛批ProPublica「誤導讀者」。艾里托在文中寫道，報導中指控他應該迴避與辛格有關的案件、應該在2008年財報裡透露特定受贈禮品，但「兩項指控都不成立」。他指出：「並沒有義務必須迴避。」

艾里托在投書中表示，並不知道億萬富豪的人際關係，搭乘私人專機一事則無傷大雅，因為「只是使用了一個原本就空著的座位」。

這趟釣魚之旅是由保守派司法倡議人士李歐(Leonard Leo)籌辦，旅行結束後的幾年裡，辛格避險基金NML Capital旗下子公司捲入數起訴訟，官司一路打到最高法院。2014年，最高法院以7票對1票裁定NML Capital子公司有權向阿根廷催收債務，艾里托投票時加入多數決。

大法官 共和黨 華爾街

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