失蹤潛水器泰坦號公司 不遵守行規 拒獨立安全評等

擁有小潛水器泰坦號的海洋之門公司，曾經拒絕獨立調查。圖為泰坦號入水潛航的資料照片。(路透)

每日郵報報導，擁有「泰坦號」失蹤潛水器的「海洋之門」深海探險公司(OceanGate Expeditions)，曾拒絕獨立機構根據公認的安全標準評定「等級」，還在2018年開除一名要求更嚴格安全測試的主任。

報導說，「海洋之門」海運部主任洛克瑞吉(David Lochridge)要求公司對泰坦號作更嚴格的安全測試，至少要證明潛水器「結構穩固，安全無虞」，卻於2018年被炒魷魚。

業界的「行規」是請獨立的專業機構按業界可以接受的標準，測試潛水器的安全程度，然後據以歸類、評等，「海洋之門」卻拒不遵守例規。

「海洋之門」拒不遵行的理由是，要獲得一張等級證書，可能要耗時數年，這對需要快速創新的潛水觀光 行業，不啻是「天敵」。

擁有小潛水器泰坦號的海洋之門公司，曾經拒絕獨立調查。圖為海洋之門共同創辦人兼執行長羅許2016年說明該公司潛艇探測失事郵輪安卓亞‧多利亞號的殘骸。(美聯社)

它說，即使拿到泰坦號的等級證書，也不保證操作人員會遵守正確的操作程序，或遵守正確的決策程序，在海裡要降低風險，按操作及決策程序作業，比拿到證書重要得多。

可是，業界人士說，拿到公認的「等級」證書，是確認某一船艇是否適宜下海的關鍵。「海洋之門」在部落格上貼文說明不接受評鑑的理由：評等單位欠缺既有的標準，通常要耗費多年，才核發證書。

它說，外部機構的能力不及實際需要的創新技術，例如「船體健全即時監測系統」就不是目前評等機構力所能及。它認為，它自己的安全守則就很夠用，而「分級評等」證書也不保證安全。

洛克瑞吉還在任時，也曾要求公司掃描整艘潛水器，看看是否有「潛在的缺點」，不要光靠監聽聲音，因為聽出問題時，離船體內爆僅千分之幾秒，根本來不及補救。

這點，現在看來特別中肯，因為搜救人員不清楚泰坦號是否仍在海底，難怪有人擔心，它恐怕已在極度壓力下「內爆」了。

擁有小潛水器泰坦號的海洋之門公司，曾經拒絕獨立調查。圖為海洋之門公司旗下船隻。(美聯社)

「海洋之門」2018年交給法院的文件指出，請洛克瑞吉走路的原因是他「不能接受」公司的研發計畫，包括泰坦號首席工程師訂定的安全準則，還將公司機密分享給別人，又把公司的硬碟洗掉。「他自己希望被開除」。

洛克瑞吉曾任英國海軍海事工程師暨潛水員，「海洋之門」聘用他，是看上他「潛艇操作及拯救」的專長。