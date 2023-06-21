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專家憂：泰坦號若有漏洞恐即刻「內爆」 乘客完全無感

編譯尤寶琪／綜合20日電
海洋之門公司共同創辦人兼執行長羅許(左)在一艘小型潛水器內，注視駕駛員與補給船通話。(美聯社)
海洋之門公司共同創辦人兼執行長羅許(左)在一艘小型潛水器內，注視駕駛員與補給船通話。(美聯社)

美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)指出，海底探險公司「海洋之門」旅遊公司(OceanGate Expeditions)失聯的「泰坦號」(Titan)潛水器(Submersible，前譯潛艇)，可能受困於水下1萬2500呎處的鐵達尼沉船中；潛水器業界學者也擔憂，只要潛水器一處有漏洞，潛水器會在乘員可能還沒有感受異狀下，即刻內爆。

負責失蹤潛水器搜救任務海防隊指揮官、海軍少將毛格(John Mauger)表示，潛水器失蹤地點是出名難以搜索的區域，不過來自美國和加拿大的船隻與飛機以及商船，從潛水器19日早上失蹤已來，就持續在海上進行搜索。

「我們在現場沒有可以調查海底的設備，」毛格說，「而且海底有很多殘骸，所以要找到它並不容易。現在，我們的焦點是找到它。」毛格在20日早上表示，加拿大海防隊已經部署出多個聲納浮標，就算潛水器躺在大西洋底部也能偵測得到。

哥倫比亞廣播公司(CBS)周日晨間新聞 (CBS News Sunday Morning)記者波格(David Pogue)，去年為了一篇文章，曾親自搭乘過海洋之門公司的潛水艇；他表示，這艘潛水器的設計是，就算潛水器上所有人都陷入昏迷，也能在沒有電力的情況下，自行上升到海面。

波格指出，如果潛水器沒有自己浮出水面，可能意味「第一，在海底被卡住了，但這可能性不太大，因為那裡除了鐵達尼殘骸外，什麼都沒有；第二，就是潛水器出現漏洞並當場內爆了。」

波格說，目前希望渺茫，因為潛水器雖然理論上有四天份的氧氣量，但這方面從沒經過測試過；美國海防隊20日晚間表示，艇內還剩有約40小時的可呼吸的空氣。

佛州資深科學家索姆利迪 (Steve Somlyody)在潛水器設計和操作方面有20年經驗，並曾為在印度洋尋找失蹤馬航MH370班機設計無人潛水器；他20日接受福斯新聞訪問指出，「因為至今都沒有任何通訊和動作，代表著發生了重大事故」。

索姆利迪解釋：「深4000公尺海底的壓力很大，鐵達尼號所在之處的壓力約為每平方英吋5800磅。如果有任何洩漏的情況，就會導致內爆，而且是發生在一瞬間，你根本不會知道發生了什麼事」。

小型潛水器「泰坦號」(左)體積很小，這是「泰坦號」在水下遇上水母的資料照片。(取...
小型潛水器「泰坦號」(左)體積很小，這是「泰坦號」在水下遇上水母的資料照片。(取自海洋之門網站)

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