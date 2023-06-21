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失蹤潛水器「泰坦號」乘客席地坐 只用簾子隔開廁所

編譯尤寶琪／綜合20日電
海洋之門公司員工在小型潛水器「泰坦號」內，注視水下4000公尺深的海底。(取自海洋之門網站)
海洋之門公司員工在小型潛水器「泰坦號」內，注視水下4000公尺深的海底。(取自海洋之門網站)

「海洋之門」(OceanGate Expeditions)一艘潛水器，18日在加拿大南部海岸參觀鐵達尼號船骸時失聯；據悉，這艘潛水器可乘載五人，維生用氧氣足夠五人用上96小時。

根據之前的相關報導，這艘名為「泰坦號」(Titan)的潛水器長約22呎，高9.2呎，但艙內實際並不到可讓人站立的高度。

根據海洋之門探險4月釋出的影片，泰坦號是該公司繼Cyclops一號潛水器之後所打造的Cyclops二號潛水器，可下潛至2.4哩的深度，並有充分的安全幅度，最高速度為每小時3海里；潛水器本身重2.1萬磅，不過一旦抵達海底，艙壓會讓潛水器保持中性浮力。

根據該公司，泰坦號乘載重量1510磅，可乘載包括駕駛在內共五人，艙內並沒有座位，乘客必須席地而坐，而且位在潛水器最前方的廁所，只用簾子隔開。

泰坦號基本上就是個包了五吋厚碳纖維的圓筒，加上前方用鈦金屬打造的半圓型空間，放置潛水器上唯一的廁所，並有一個380公釐壓克力窗口，讓乘客如廁時可以眺望漆黑的深海。

潛水器不同於潛水艇，無法獨立從港口出發和返回，需要母船載運，到達定點後再進行深潛；泰坦號下水後是靠著兩個水平和兩個垂直推進器移動，由船長利用看起來跟遊戲機遙控器差不多的控制板來控制潛水器；潛水器上另外還裝有乘客健康監測系統，提供健康預警。

根據海洋之門網站資訊，泰坦號是唯一安裝了及時健康分析監控系統的載人潛水器，利用並置的聲學傳感器和應變計來分析船體壓力變化，提供預警，讓駕駛有足夠的時間停止下降並安全返回水面。

泰坦號結構 資料來源：泰唔士報 圖／美聯社
泰坦號結構 資料來源：泰唔士報 圖／美聯社

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