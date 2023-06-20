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失聯鐵達尼號潛水器內部曝光 對外聯繫方式有限增添救援難度

編譯梁采蘩／即時報導
外媒指出，失聯的載具為潛水器（Submersible）而非潛水艇（Submarine）。兩者不同之處也是這場搜救行動之所以困難的原因之一。（路透／Abaca Press）
外媒指出，失聯的載具為潛水器（Submersible）而非潛水艇（Submarine）。兩者不同之處也是這場搜救行動之所以困難的原因之一。（路透／Abaca Press）

一艘名為「泰坦號」（Titan）的潛水器18日在加拿大東南部海岸參觀鐵達尼號船骸時失聯。該潛水器據稱載有5人，維生用氧氣足夠用70至96小時，目前搜救行動正與時間賽跑。外媒指出，失聯的載具為潛水器（Submersible）而非潛水艇（Submarine）。兩者不同之處也是這場搜救行動之所以困難的原因之一。

去年7月，經營泰坦號的海洋之門探險公司創辦人兼執行長拉許（Stockton Rush）曾親自向媒體介紹該潛水器。影片可見內部空間相當有限，靠近窗口處設有簡易廁所，還有兩面監測螢幕以及用來操控潛水器的搖桿。

影片來源：YouTube

根據美國國家海洋暨大氣總署網站上的解釋，潛水器不同於潛水艇，需要母船載運，到達定點後再進行深潛，無法獨立從港口出發到達潛水地點，也無動力自行返回港口。泰坦號的母船是「極地王子號」，據報它於18日下潛1小時45分後與母船失聯。

潛艇專家弗西爾（Eric Fusil）表示，在海上，由於雷達與其他遠距通訊，潛水器這種物體可以「瞬間」被偵測。但在海面下，「聚光燈或雷射光束在數公尺內就會被吸收」，這代表沒有雷達或衛星定位（GPS）可用。因此，像泰坦號這種潛水器只能依靠聲音感應器和簡訊等基本通訊方式。

CBS記者波格（David Pogue）透露，去年他搭乘泰坦號探索鐵達尼號殘骸時，潛水器只靠母船的簡訊引導，過程中一度斷訊超過兩小時。

獨家擁有鐵達尼號文物打撈權的RMS Titanic公司資深顧問加洛（David Gallo）認為，這也代表泰坦號應該離最後斷訊位置不遠。「一艘潛水器不會走得太遠。如果它在海面上遇到麻煩，可能會偏離一些位置，但在海底航行，速度差不多每小時2英里，所以搜索區域應該很小」。

去年7月，經營泰坦號的海洋之門探險公司創辦人兼執行長親自介紹內部構造，包括用來操...
去年7月，經營泰坦號的海洋之門探險公司創辦人兼執行長親自介紹內部構造，包括用來操控潛水器的搖桿。圖／擷自YouTube／CBC NL - Newfoundland and Labrador

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