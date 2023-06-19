預算攻防開始 麥卡錫安撫共和黨內極右派 防國會走向衝突

眾院即將展開十多項政府預算撥款法案審議，預計遭到黨內右派共和黨眾議員抵制，引發民主黨眾議員的不滿，可能導致政府關門危機。圖為眾院議長麥卡錫與眾院少數黨領袖傑弗瑞斯7日共同出席國會活動。(Getty Images)

華爾街日報18日分析，眾院本周起將審核預算 撥款法案，眾議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)為了安撫共和黨 內極右派而承諾刪減政府預算，讓國會走上邁向衝突的道路，今年稍後恐將面臨聯邦政府關門危機。

麥卡錫今年1月爭取議長寶座期間，為爭取保守派支持而答應將大砍聯邦預算。日前為了與白宮達成舉債上限協議，麥卡錫立場則向中間靠攏，刪減預算幅度比保守派預期來得少，結果11名共和黨眾議員這個月程序投票時集體造反，讓眾院議事程序一度卡關。麥卡錫只得做出最新承諾，從即將而來的預算撥款程序中，刪減預算。

民主黨則對麥卡錫降低預算最新承諾強烈反彈，批評麥卡錫違背兩黨談判達成的預算協議。華爾街日報分析，預算攻防戰到了今秋將進入攤牌時刻，屆時共和黨居多數的眾院以及民主黨居多數的參院將必須通過年度預算包裹法案。

報導指出，許多國會議員認為，目前情勢看來，政府經費降低極可能成為事實，倘若麥卡錫被迫必須對民主黨妥協，再度引起共和黨極右派不滿，麥卡錫議長寶座將變得岌岌可危。

曾在前任共和黨籍眾院議長貝納(John Boehner)、萊恩( Paul Ryan)任內資深顧問的巴克(Brendan Buck)表示：「身為共和黨籍眾院議長，各種運籌帷幄幾乎都是基於生存之道。」巴克表示，議長常常被迫做出妥協，而妥協本質卻帶有衝突，但如此一來就可以再多撐過一天，以便繼續奮戰。

其他共和黨國會議員則對黨內同僚動輒稍有不滿意就阻撓議事運作的作法，已經忍無可忍。

眾院撥款委員會成員、共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)說：「一個小團體基本上正在干預保守派施政計畫。」

某些國會議員透露，麥卡錫目前展開幕後運作，設法向國會議員說明預算程序以及今秋議程進展，好讓國會議員可以預先做好心理準備；即使日前共和黨黨團會議上，中間路線派與「州眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)彼此咆哮，麥卡錫仍嘗試修補關係。