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眾院將審國防開支「反制中國」列優先

編譯潘勛／綜合18日電
眾院國防法案很大部分，環繞嚇阻中國的侵略。（美聯社）
眾院國防法案很大部分，環繞嚇阻中國的侵略。（美聯社）

聯邦眾議員將開始推出重大軍事政策，打算注資給他們喜聞樂見的變化，在今年稍後提出的國防開支法案當中，可以預知「對抗中國」以及解決備受爭議文化戰爭事項，將成為國防開支法案的重點。

國會山莊報(The Hill)報導，七人小組委員會日前集會時，眾院軍事委員會通過年度「國防授權法案」(NDAA)，預計在本周的全委員會議上敲定草案。

這次國防法案很大部分，是環繞嚇阻中國的侵略而成形，包括提供90億元以上進行印太地區投資，美國最關切中國在當地成長中的影響力。

但對抗中國侵略的焦點，也意味拋棄六艘較老舊或有麻煩的海軍軍艦，包括勒令兩艘海岸艦退役。

NDAA一項條款，要求評估並向國會通知中俄合作於開發核武；其他反制北京的心血，包括改善造船能力，旨在採購九個航母打擊群的大小艦隻，提升極音速飛彈訓練、支援下一代戰機的開發。

「戰術陸空部隊」(TALF)小組委員會主席、共和黨眾議員魏特曼(Rob Wittman)表示，法案的關鍵部分，在重新打造陸軍，能更有效地在印太地區運作。

魏特曼上周在聽證會上表示，陸軍需要新的戰略，眼光要打量到歐洲可能爆發衝突以外，改而專注於提供充足的戰力，以肆應印太就距離及縱深方面的挑戰。

眾院撥款官員另表示，法案包括注資來反制中國，例如透過與台灣的安全合作計畫，優先把武器送到台島。

文化戰方面，共和黨控制的眾院撥款委員會上周在閉門會議上，開始標出給國防部的開支法案，在國防授權法案裡注資給武器、裝備及政策。

法案裡約8260億元是新的可處分軍事開支，比拜登總統要求的還要多出大約2850億元。

但民主黨團結反對草案，點出刪除11億元給文職人員的薪資、氣候變遷施政被砍了7億1400萬元，另外在有關多元、平權及包容施政被砍了約1億元。

眾院 眾議員 共和黨

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