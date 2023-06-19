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潘斯批川普背離「保守派」執政原則 自認2項政策與他不同

編譯潘勛／綜合18日電
潘斯。(美聯社)
潘斯。(美聯社)

前副總統潘斯18日受訪時批川普。他表示，前總統川普對國債的態度，根本與拜登總統「一模一樣」，川普迄今都沒保證「以保守派來治國」；但潘斯表示，川普遭聯邦起訴，向世界「釋出很糟的訊息」，加深政治分裂，他同時避談若是當選會不會特赦川普；但潘斯另矢言若成為總統，將由「最高層級清理司法部門戶」。

國會山莊報(The Hill)報導，潘斯18日上國家廣播公司(NBC) 「會見新聞界」(Meet the Press)政論節目表示，就國債立場，川普與拜登沒有兩樣；依他看來，共和黨是主張經濟成長、歲出入負責、大力改革的政黨；他認為目前已債延兒孫輩，應該向全民坦承國債的規模。

潘斯提到川普2016年競選，保證「以保守派來治國」，但這次出來選就不那麼保證，而潘斯指出，自己就國債、反墮胎兩項政策，與川普分道揚鑣。

宣布參加共和黨總統提名初選的前副總統潘斯，小心謹慎切割與曾經共事的前總統川普之間...
宣布參加共和黨總統提名初選的前副總統潘斯，小心謹慎切割與曾經共事的前總統川普之間的複雜關係。圖為2020年11月24日大選後，川普與潘斯出席白宮記者會。(美聯社)

潘斯表示，美國是全球司法的黃金標竿，所以看到前總統被現總統的政府起訴，而且可能未來再挨告，真是向外界釋出很糟的訊息；司法部起訴川普，「只會加大本來的政治裂痕」；潘斯說，雖然司法部指控川普的罪名「很認真」，但他寧願司法部找替代方式，解決偵辦。

但他若當選是否會特赦川普，潘斯規避這個問題，只表示不曉得何以其他角逐2024年共和黨提名的候選人，都「假設」前總統未來會被判有罪；他另表示，川普被起訴，適足以顯示司法系統「雙標」，川普受到的待遇，跟民主黨人不一樣。

Politico政治網站報導，川普稍早對37項聯邦重罪罪名表示都不認罪，起訴是「政治迫害」，他的盟友甚至一些2024年競爭對手，都批評司法部控告川普一事。

潘斯表示，很多國人對司法部已「失去信心」，他若當選總統，必由司法部最高層級「清理門戶」，他會找個團隊，「始於司法部長、聯邦調查局局長、其他高階政治任命官員、由參院同意的人，兩黨咸表敬重，被視為正直的男性女性，能公平正直地執法」。

潘斯表示，司法女神現在被遮蔽雙眼，數千萬國人有理由相信，人民並未依法受到公平對待。

川普 司法部 國債

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