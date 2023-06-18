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「回家真好」拜登拚連任首場造勢 費城批共和黨減稅

編譯陳韻涵／綜合17日電
拜登總統17日在賓州費城舉行尋求連任的首場競選造勢活動，接受工會團體背書，數以千計支持者出席力挺。(歐新社)
拜登總統17日在賓州費城舉行尋求連任的首場競選造勢活動，接受工會團體背書，數以千計支持者出席力挺。(歐新社)

拜登總統連任競選造勢活動17日啟動，首站選在賓州費城，接受工會團體力挺；拜登當天行程滿檔，副總統賀錦麗和第一夫人吉兒．拜登也協助跑行程募款。

近兩個月前，拜登宣布爭取連任；如今競選活動終於有公開活動，他回到擁有大批支持者的賓州費城出席工會背書活動。

拜登告訴2000名工會成員說，「伙計們，回家的感覺真好。我看著這群人，有許多朋友。」拜登就任總統以來，已經第13次造訪費城。

拜登與勞工運動的關係密切，曾仰賴工會組織及動員能力，這也是他推行的政策聚焦中產階級家庭的證明；知情人士表示，此次連任選戰策略與以往無異。

全美最大的工會組織全美勞工聯盟(AFL-CIO)16日表態力挺拜登，拜登17日在費城的造勢場合說：「我比你們想像的更榮幸，能夠獲得你們的支持，這麼早，將對選情舉足輕重。」

拜登當天演講的語調與先前演說類似，自稱為「美國歷史上最支持工會的總統」；他批評共和黨要求減稅，「正衝著你們來」，並歷數他執政兩年半來的經濟成就。

拜登說：「我上任以來，我們已創造1300萬個新工作，失業率降至近50年來最低，我們另創造80萬個製造業工作。通膨連續11個月下降，且會繼續降。今天(通膨數據)不及一年前的一半，這不是剛剛發生，我們做到了。」

不過，政府和競選官員深諳美國經濟走鋼索，坦言這是他們過去一直設法解決的問題，吹噓這件事顯得脫離現實，或會被罵太樂觀。

距離總統大選投票還有17個月，拜登在黨內初選提名的挑戰是募款，副總統賀錦麗(Kamala Harris)、第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)未來兩周將跑遍全國募款。

政治新聞網站POLITICO報導，拜登將前往加州阿瑟頓(Atherton)與肯特菲爾(Kentfield)、馬里蘭州Chevy Chase，以及伊利諾州芝加哥市；吉兒則將前往田納西州明尼亞波利斯與納許維爾，賀錦麗則會到紐約市、達拉斯與馬里蘭州的波多馬克(Potomac)募款。前述募款活動中最貴的門票是10萬元，其中包含將安排入座白金桌、拍照和貴賓會前接待服務等。

拜登 費城 賀錦麗

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