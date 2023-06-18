川普被起訴、拜登執政無亮點 WSJ：明年大選讓人害怕

前總統川普(中)被以聯邦罪起訴，現任總統拜登民望又不高，兩黨選民預期2024年總統選舉將是索然無味的大選。(美聯社)

2024年總統大選可能將上演80歲的總統拜登 對上77歲的前總統川普 的大戲，但這不是兩黨選民樂見的組合：拜登年事已高、任期無亮眼建樹；川普則總是激化對立，目前還官司纏身。「華爾街日報」便形容明年大選將是「畏懼的選舉」(election of dread)，只能選「沒那麼可怕的那位」當總統。

報導指出，川普與拜登對決正慢慢轉變成誰比較不受歡迎的比賽，這可能意味著選民明年缺乏投票熱情，而投票率就是決定勝者的主要因素。拜登2020年的普選得票數雖贏川普超過700萬張，但四個決定性的州僅獲勝不到7萬7000張票。

密西根州貝城的民主黨 選民格雷(Patrick Gray)便說，這兩個參選人是已經是老面孔了，剝奪選民發現新人的機會。「根據過往表現，我們知道他們會帶來什麼。沒有新招可看，我已經厭倦了」。

哈佛大學美國政治研究中心(CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(Harris Insights and Analytics)最近的民調顯示，如果總統大選今天舉行，45%選民會選川普、39%會選拜登，另有16%表示不確定或不知道會選誰。

住在亞特蘭大的83歲民主黨選民庫里(Barbara Curry)說她計畫投給拜登，但明顯缺乏熱情。「兩年半過去了，我沒有從他的任期看到任何好處，我沒看到他帶來任何改變。」

喬治亞州哥倫布市的萊內茲(Miguel Lainez)2020年時投給川普，他認為民主黨犯罪可逍遙法外、川普卻被起訴是不公平的，但他也覺得共和黨應該推一個不鼓吹分裂的候選人。「我們對川普的憤怒和仇恨吞噬了我們，如果美國人民能有新人選、找到共識，就能專注於讓國家進步的事情。」

2010年一項民調問到：國家是否已經過度分裂，以致聯邦政府無法再解決重大問題？當時45%受訪者同意、約50%認為儘管兩黨分歧，政府還是可以統一運作；國家廣播公司新聞網(NBC News)去年再問此題，有多達七成受訪者認為過度兩極化已阻礙政府運作，只有27%認為兩黨可以攜手。