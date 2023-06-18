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拜登視察I-95公路坍塌處 賓州州長保證：2周內通車

編譯徐薏茹／綜合17日電
拜登總統(左)17日與賓州州長夏皮羅(右)一同搭機視察上周末因油罐車翻覆起火意外而坍塌的95號州際公路(I-95)費城路段，夏皮羅表示坍塌路段將在兩周內重新開放。(美聯社)
拜登總統(左)17日與賓州州長夏皮羅(右)一同搭機視察上周末因油罐車翻覆起火意外而坍塌的95號州際公路(I-95)費城路段，夏皮羅表示坍塌路段將在兩周內重新開放。(美聯社)

拜登總統以賓州費城作為連任競選造勢活動的首站，17日他與賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)一同搭乘陸戰隊一號(Marine One)直升機專機，視察上周末因油罐車翻覆起火意外而坍塌的95號州際公路(I-95)費城路段，夏皮羅表示坍塌路段將在兩周內重新開放。

拜登說明這一重要公路永久修復的初期聯邦投入工作與更長期的支持，「我知道這段公路對費城及東北走廊(Northeast Corridor)有多重要，超過15萬輛車每日在這一路段通行，包括1萬4000輛貨車，這對我們的經濟和生活的品質至關重要」。

拜登表示他已經指示團隊，必須竭盡全力在人力可及的情況下盡快完成修復工作，他告訴夏皮羅「全國現在沒有比這個重要的項目」，將修復I-95描述成解決「危機」的總動員計畫，拜登說：「我們與你們同一陣線，直到重建完成，直到完全完工」。

夏皮羅則提供進度表，為通勤者和長途貨運司機帶來好消息，他表示：「我可以自信地說，我們將於接下來兩周內重新開放I-95。多虧非凡的工作，我們將讓交通再度疏通。」

賓州的工程計畫包含以貨車運載2000噸輕玻璃塊用於快速重建，建築團隊將日以繼夜趕工直到公路重新開放交通，夏皮羅表示不會立即重建立交橋，建築人員將使用回收玻璃填補坍塌路段，避免其他材料的供應鏈延遲。

官員表示，在這之後，將在一旁建造替代道路橋以改變交通路線，同時建築人員挖掘裝填物來修復出口坡道。

拜登讚揚這一設計「極為創新，能夠在創紀錄的時間內趕工完成」。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)日前已至現場視察，他承諾聯邦政府將提供必要的協助修復被破壞的路段，但他也警告道路損壞可能在短期內推高消費品成本，因為貨車現在不得不繞更遠的路線。

與拜登一起搭乘的陸戰隊一號的還有聯邦參議員凱西(Bob Casey)、費特曼(John Fetterman)，以及聯邦眾議員博伊爾(Brendan Boyle)、費城市長肯尼(Jim Kenney)。

拜登 費城 賓州

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