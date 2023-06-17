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布林肯將訪中：非常真實的憂慮 對中坦率表達

記者顏伶如／綜合報導
國務卿布林肯16日啟程赴中訪問，行前表示希望加強美中雙方溝通，以避免誤判。(Getty Images)
國務卿布林肯16日啟程赴中訪問，行前表示希望加強美中雙方溝通，以避免誤判。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)預計在18日、19日訪問北京與中國官員會晤。由於美中之間諸多歧見僵持不下，各界對於布林肯此行收穫並不抱持太多期望，不過，政治觀察家說，美國與中國這次至少讓世人看到，全球最重要的雙邊關係並不是瀕臨崩壞的地步。

布林肯16日在記者會上說，美方應該把一些「非常真實的憂慮」對中國坦率表達。他說，這趟訪問的目的是建立「暢通且經過授權的」(open and empowered)溝通管道。他說，希望在多個領域加強與北京合作，同時會對在中國遭起訴的美國公民提出關切，華府認為指控罪名其實是基於政治動機。

布林肯：是重要一步 也是不充分的一步

布林肯說：「激烈競爭需要持續的外交存在，以確保競爭不至於走偏方向，變成對抗或衝突。」他表示，此行訪問雖是重要的一步，但從某種角度來看也是不充分的一步，「因為還有很多工作要做」。

布林肯是2018年以來首次訪問中國的美國國務卿，也是拜登總統2021年1月上台以來，前往中國訪問的最高層級美國官員。路透社報導，消息人士說，布林肯此行有可能與中國國家主席習近平見面。

美國官員14日在行前簡報會上對媒體表示，沒有期待這趟訪問能為美中關係帶來突破；13日晚間，布林肯與中國外交部長秦剛通電話，秦剛在電話中說，美國應該停止干涉中國事務。

紐時：布林肯此行 極少官員、專家看好

紐約時報16日分析，雙方堅持己見的棘手態勢底下，極少官員或外交專家看好布林肯此行有機會達成任何重大突破，布林肯訪問期間能否見到習近平也是未知數。

新加坡李光耀公共政策學院(Lee Kuan Yew School of Public Policy)客座研究員湯普森(Drew Thompson)說，布林肯訪問性質並非談判會議(negotiating session)，而是促進雙方更加了解、明白各自底線的意見交換。

路透分析，布林肯此行將為未來幾個月更多雙邊會議鋪路，包括財政部長葉倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)，甚至可能規畫年底在舊金山舉行的APEC安排拜習會。

國務卿布林肯（右）在出訪中國之前，在華府會見來訪的新加坡外長維文（左）。（歐新社...
國務卿布林肯（右）在出訪中國之前，在華府會見來訪的新加坡外長維文（左）。（歐新社）

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