越戰「五角大廈文件」洩密者 艾斯柏格92歲辭世

1971年揭露「五角大廈文件」的吹哨者艾斯柏格(中)去世，享年92歲。圖為1973年他在洛杉磯聯邦法院門口面對媒體。(美聯社)

把國防部 1967年極機密、討論越戰的「五角大廈 文件」(Pentagon Papers)洩露給媒體，促成最高法院劃時代新聞自由裁決，卻也觸怒前總統尼克森，催化其動用「骯髒伎倆」、最後演變成水門案的前官員艾斯柏格(Daniel Ellsberg)16日病逝於加州肯辛頓(Kensington)自家，享耆壽92歲。

華盛頓郵報16日報導，艾斯柏格家族以聲明證實他去世。他3月1日便以電子郵件向友人及支持者透露罹患胰臟癌，拒絕接受化療，所餘生命將用來受訪，談論俄烏戰爭、核戰威脅及憲法第一修正案保護言論自由。

1971年揭露「五角大廈文件」的吹哨者艾斯柏格去世，享年92歲。圖為2010年他在華府記者俱樂部舉行記者會。(美聯社)

艾斯柏格生長於中西部，由哈佛大學取得經濟學博士學位，離開學校後為了證實自己的勇氣而進入陸戰隊，擔任過國防部官員、智庫蘭德公司(Rand Corp)軍事研究員、國防部顧問，1965年獲五角大廈派到西貢，評估如何弭平越戰反抗軍。

艾斯柏格加入美軍及南越巡邏部隊，踏遍越南 鄉間，對越戰愈來愈感幻滅，認為不可能取勝，接下來終生轉用在擁護新聞自由及反核運動。1971年他洩露五角大廈文件，為此尼克森的國務卿季辛吉(Henry Kissinger)私下稱艾斯柏格為「全國最危險人物」。

洩露五角大廈文件讓艾斯柏格成為美國史上最出名的吹哨者。他在3月電郵中寫道，自己1969年影印文件，實在認為自己可能餘生都得坐牢，但假如洩露能加速終結越戰，那他欣然接受這個命運，而當時結束越戰看似不可能。

五角大廈文件是由當時國防部長麥納馬拉(Robert McNamara)1967年6月下令編寫，由7000頁歷史分析及佐證組成，揭露美國政府如何在四個總統任內秘密擴大在越南的角色。

文件揭露政府高層隱匿對越戰進展的懷疑，就建軍誤導美國民眾，在參戰高峰時曾有50萬美國人到越南；越戰最後讓5萬8000多名美軍、數百萬越南人喪生。

當時有30多位學者協助整理列為極機密的五角大廈文件，艾斯柏格也在其中，所以得取閱存放在蘭德公司的一部文件，隨著他堅定反越戰，艾斯柏格開始用手提箱把文件運出辦公室外影印。先接洽幾位聯邦參議員，但發現官方渠道不通後，便接洽紐約時報記者，而在1971年6月13日於該報頭版刊出第一則報導。

後來尼克森政府告上法院，並獲准暫停文件發布，紐時、華郵等新聞機構一路上訴，獲最高法院以6:3票支持，准許繼續刊登。艾斯柏格雖挨政府提告，求刑115年，但陪審團無法達成有罪判決，聯邦法官1973年以行政當局惡行嚴重為由，宣布審判無效。