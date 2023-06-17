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「飛人」喬丹賣掉黃蜂 13年前2.75億購入、現今估值30億元

編譯廖振堯／綜合16日電
「飛人」喬丹欲出脫他在NBA黃蜂隊的大部分持股，圖為2021年喬丹在黃蜂隊主場督戰。(美聯社)
「飛人」喬丹欲出脫他在NBA黃蜂隊的大部分持股，圖為2021年喬丹在黃蜂隊主場督戰。(美聯社)

「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)在2009-10年賽季季中當上夏洛特黃蜂隊(時為山貓隊)的老闆，卻因管理不力，時常為人詬病。黃蜂隊16日宣布，喬丹賣出球隊所有權的交易已經敲定，NBA的30支球隊中將沒有任何非裔老闆。

管理不力遭詬病

美聯社報導，黃蜂隊表示，喬丹將出售給由金融家普洛特金(Gabe Plotkin)、斯奈爾(Rick Schnall)領導的投資團隊。普洛特金2019年以來就是黃蜂隊的少數股東，斯奈爾則是從2015年開始是亞特蘭大老鷹隊的少數股東，但目前正在脫手老鷹隊投資。

黃蜂隊的其他新潛在股東包括歌手J. Cole、對沖基金D1 Capital Partners老闆桑德漢(Dan Sundheim)、鄉村歌手Eric Church等人，以及幾位夏洛特當地投資者。

仍持有少數股權

喬丹2010年以約2.75億元買下球隊所有權，他也計劃保留黃蜂隊的少數股權。喬丹敲定的售價並未立即公布，但ESPN引述消息人士，透露球隊目前估值30億元。喬丹拒絕通過發言人波特諾伊(Estee Portnoy)就此次出售發表評論。

除了黃蜂隊，喬丹出售的所有權還包括黃蜂運動&娛樂(Hornets Sports & Entertainment)旗下的NBA G聯盟球隊格林斯博羅蜂群(Greensboro Swarm)、NBA 2K電競聯賽的黃蜂毒液GT(Hornets Venom GT)，以及黃蜂隊主場光譜中心(Spectrum Center)的管理及經營權。

喬老闆戰績低迷

夏洛特黃蜂隊在喬丹當老闆的13個賽季中以423勝600負的戰績，排名聯盟第26名。在這段時間裡，球隊從未贏過季後賽系列賽，且在過去七個賽季中甚至連季後賽都無緣。在喬丹接手後的第2年(2011-12年賽季)，更以7勝59敗、勝率1成06的慘淡成績創下NBA史上例行賽最低勝率紀錄。

喬丹作為球隊老闆，經常被外界批評未在自由球員身上投入足夠資金來提升黃蜂隊競爭力。2015-16年賽季簽下林書豪後，戰績一度拉升，成功重返季後賽，但又在首輪輸給熱火隊；之後七年只有一個賽季的戰績勝多於負。

喬丹 NBA 投資

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