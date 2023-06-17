拜登推遲對中制裁、淡化間諜活動 挨批示弱

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述國際事務專家說法報導，布林肯原定2月訪問北京，因中國間諜氣球事件延遲，一名前政府官員說，拜登「隱忍」至今，目的是「讓波濤平靜下來」。（Getty Images）

國家廣播公司新聞網(NBC News)16日報導，國際事務專家說，拜登 總統認為推遲制裁中國、淡化中國對美間諜活動、暫不公開新冠病毒來源調查等，可改善與中國的關係，至少不破壞國務卿布林肯周末訪華的氣氛，但這些「示弱」舉措招致不少批評。

布林肯原定2月訪問北京，因中國間諜氣球 事件延遲，一名前政府官員說，拜登「隱忍」至今，目的是「讓波濤平靜下來」。

拜登政府官員說，這幾個月，美國照樣制裁中國的組織，也持續進行在東亞和南中國海的海上及空中軍事活動，沒有所謂的示弱和隱忍不發；白宮國安會代理發言人霍奇(Adam Hodge)說，凡涉及蹂躪人權、強制勞動、核武非擴散、支援俄國入侵烏克蘭的中國公私組織機構，「我們都已採取制裁行動。」

可是，對中國偵察氣球的調查結果，白宮卻一直沒有提供任何新資訊。NBC新聞引述知情人士報導，美國在分析氣球殘骸後發覺，北京的偵查能力比美國官員所想像要「高明許多」。

共和黨 19名參議員15日聯名質問拜登，為什麼對氣球事件一直都諱莫如深：四個月過去了，美國人民仍不解，這個間諜平台大辣辣的飛躍美國上空，上面搭載了什麼偵探工具，以及被擊落前收集了什麼情報。

中國在古巴設立監聽站，監聽美國境內通訊，以及新冠病毒來源調查解密的問題，都成為共和黨抨擊拜登的話題；共和黨也認為中國制裁美光科技(Micron Technology Inc., )毫不手軟，拜登對中國「示好」，根本就是「方法錯誤」。

參院外交委員會資深委員瑞斯赫(James Risch，共和黨-愛達荷州)說，美國不該為了和中方會談而推遲該進行的競爭行動。

紐約智庫外交關係協會研究員沙克斯(David Sacks)說，拜登政府如果為了讓外交管道暢通而推遲該做的事、放低該有的語調，這會對中國送出錯誤的訊息。「中國官員也許會拿對話的機會當釣餌，榨取美國讓步，以不得惹北京生氣，當作和華府會談的條件。」